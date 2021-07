Magaly Medina sobre el ‘Ingeniero bailarín’: “Lo único que ha hecho es bailar una canción viral”

¡No se queda callada! Magaly Medina tuvo fuertes críticas ante las últimas declaraciones de Jainer Pinedo, más conocido como el ‘Ingeniero bailarín’, quien acusó de discriminación a Vania Bludau porque ella no aceptó una foto con él.

“ Yo fui a pedirle una foto. Me miró como diciendo ‘¿Quién eres tú?’, o ‘no quiero darte fotos’ , y de ahí le digo a la llamita que me tome una foto, antes que me diga eso, voy a ponerme a su izquierda y le agarro de su hombro para tomarme una foto y me dice ‘¡No me agarres, no me agarres!’”, dijo Pinedo en una transmisión en vivo desde Instagram.

Ante esto, la conductora de Magaly TV, la firme pidió al ‘Ingeniero bailarín’ que no se le suban los humos, pero que aproveche los cinco minutos de fama sin generar polémicas o rencillas. Además, Magaly Medina le recordó a Jainer Pinedo que se hizo conocido solo por bailar la canción “No sé” .

“No tiene facilidad (para hacer reír), lo que ha hecho es bailar una canción conocida que se volvió viral, nada más, pasa esa moda y ¿va a hacer otra cosa? Hay gente que tiene sus 5 minutos de fama, si no lo sabe aprovechar, mañana no sabremos si quiera quién es este ‘Ingeniero bailarín’”, dijo.

“Todavía dice que tiene amigos testigos (sobre el supuesto desplante de Vania Bludau), pero los debió mostrar porque lo desmintieron. Dice que no necesita el escándalo para poder sobrevivir, bueno tendría que aprenderse otra canción, porque lo único que ha hecho en todos los programas no son sketchs cómicos”, agregó.

