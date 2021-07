Karol G y Anuel AA habrían retomado su relación tras ser captados juntos en Miami

El pasado 20 de abril, Karol G y Anuel AA anunciaron el fin de su relación de casi tres años. La intérprete de “Bichota” confirmó los rumores con un sentido mensaje que dejó conmocionado a sus seguidores, ya que los reguetoneros conformaban una de las relaciones más estables del género urbano.

“ Si ya solo aceptarlo es difícil, imagina tenerlo que hacer ante millones de personas . Por mucho tiempo tratamos de alejar nuestra relación de las redes sociales para cuidarnos. Nunca utilizamos nuestra relación para hacer marketing, ni hoy, ni hace casi 3 años que todo comenzó”, escribió aquella vez la joven cantante.

Tras varios meses separados, el programa Suelta la sopa difundió un video donde se vio a Karol G junto a Anuel AA, desatando rumores de una posible reconciliación. En las imágenes se apreció a los interpretes rodeados de amigos y conversando a los exteriores de un restaurante en Miami. También se notó la gran confianza y complicidad que hay aún entre ellos, ya que no dejaron de reír en todo momento.

La periodista Tanya Charry contó en El gordo y la flaca que los cantantes suelen verse cada cierto tiempo para ver si retoman la relación. Asimismo, aseguró que, en esta última salida, Karol G y Anuel AA se mostraron más cariñosos que nunca .

“Se estaban dando besos, apapachos. Estaban felices. Ellos de vez en cuando se ven, para conversar a ver si vuelven”, comentó.

Además, la reportera señaló que Anuel AA es quién tiene más intensiones de volver.

“ Es Anuel el que en estos momentos le está insistiendo a Karol G volver . Ella, aparentemente, según me dice mi ejército de informantes, no está dispuesta a regresar a esta relación. Parece que el hecho de que estuvieran trabajando juntos, haciendo tantas cosas juntos, pues no fue favorable para la relación”, explicó.

