Jamila Dahabreh descarta encuentro con Jefferson Farfán: Jamás hubo coqueteo

Tras confirmar salidas con el alcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra, la modelo Jamila Dahabreh le puso fin a las especulaciones en torno a una vinculación con Jefferson Farfán en el pasado.

En declaraciones a América Hoy, este viernes 2 de julio, la joven influencer negó haber tenido un acercamiento con el futbolista peruano. Ella aclaró que solo mantuvieron una amistad por redes sociales.

“ Nunca salimos, nunca hubo un coqueteo, solo por redes. Un tiempo fuimos bien patas, pero nunca se dio nada”, sostuvo la modelo.

La joven estuvo como invitada en el programa y aprovechó en hablar de otros temas, como la relación entre Fabio Agostini y Paula Manzanal, y algunos planes a futuro.

Jamila Dahabreh sobre Sofía Franco

Por otro lado, Jamila Dahabreh marcó distancia hacia los problemas del burgomaestre Álvaro Paz de la Barra y su expareja Sofía Franco. En declaraciones a América Hoy, descartó algún tipo de enemistad o problemas con la conductora de televisión.

“Yo no tengo ningún problema con ella, no le he hecho nada, ni ella a mí. Los problemas que han tenido son completamente aparte de mí”, sostuvo Dahabreh.

Respecto a su vínculo con el alcalde de La Molina, aseguró que de darse una relación oficial, no descarta una boda a futuro.

“ Sí me gustaría (casarme), pero tengo que estar 100% segura. El tiempo dirá. No soy una persona interesada, estoy conociéndolo como ser humano a él, no como el alcalde, entonces por ese lado tranquilo”, comentó.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.