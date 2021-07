Britney Spears pierde demanda

Con el caso llamado por la prensa de Estados Unidos como “la lucha de Britney Spears por recuperar su libertad”, la cantante de 39 años ha dado un paso en falso para dejar la controversial tutela que maneja su padre. Se supo que el tribunal de Los Ángeles rechazó la primera demanda presentada en noviembre, por ello, no recoge su revelador testimonio en la audiencia en la que dio a conocer los detalles de las restricciones personales y financieras. “Realmente creo que esta tutela es abusiva”, dijo hace una semana explicando que debía pedir permiso incluso para acudir a planificación familiar. “Señoría, mi papá y todos los involucrados en esta custodia, incluida mi mánager, deberían estar en prisión”.

La Justicia de Estados Unidos rechazó de esta forma su primera petición. “La solicitud de suspender al tutor James P. Spears inmediatamente después de la designación de Bessemer Trust Company of California como tutor exclusivo de la herencia se niega sin perjuicio”, se lee en el expediente judicial. Según CNN, el abogado de la cantante, Samuel D. Ingham III, planea presentar otra petición para terminar la tutela de casi 13 años. “Britney le ha pedido a quemarropa que presente la documentación para terminar con esto”.

Se solidarizan. Mientras sus colegas le ofrecen apoyo, sus fans salen a las calles.

Tutelas “despiadadas”

“Ella vale US$ 60 millones, aunque la curatela ciertamente no es la única opción para proteger su patrimonio”, describe The Hollywood Reporter sobre lo que representa la batalla por las finanzas de la aún estrella del pop, exfigura de la televisión juvenil y que ha logrado estar en la lista de los Billboard Hot 100 con ‘Baby, One More Time’ en 1999, ‘Womanizer’ en 2008, ‘3’ en 2009 y ‘Hold It Against Me’ en 2011.

La “libertad” de Britney Spears es uno de los casos sin precedentes a favor en los tribunales de California, según señalan los abogados citados por el prestigioso medio THR. “La máquina de sucesiones es despiadada con cualquiera que se interponga en su camino”. El abogado señala que el Estado permite que un fiduciario profesional certificado presente una petición de tutela contra un desconocido, y “cualquiera puede convertirse en un fiduciario profesional tomando ocho cursos en línea y pasando un examen. Aún más alarmante, el juicio para determinar si se justifica poner a alguien bajo tutela a menudo es tan corto como 10 minutos”. Cuando “la capacidad mental” es señalada como un “problema”, el caso se agrava.

Britney contó que no estaba de acuerdo con la medicación suministrada. “El litio es un (medicamento) muy muy fuerte y un medicamento completamente diferente al que yo he estado tomando. Puedes sufrir una discapacidad mental si tomas demasiado, si lo tomas más de cinco meses. Me sentía borracha. Ni siquiera podía defenderme. Les dije que estaba asustada e hicieron que seis enfermeras diferentes vinieran para monitorearme mientras estaba tomando este medicamento que para empezar no quería tomar”.

Ayer los abogados de Jamie Spears negaron esa afirmación. “Le piden al juez que inicie una investigación sobre los reclamos hechos”. Solo el tribunal tomaría la decisión de poner fin a la tutela; de ganar, Britney Spears sentaría un precedente.

