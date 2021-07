Vania Bludau rechazó propuesta para participar en Reinas del show: “Ya gané eso”

El nombre de Vania Bludau era uno de los más voceados para participar en Reinas del show. No obstante, el estreno del reality puso tristes a los fans de la modelo, pues no apareció como muchos esperaban.

En conversaciones con el programa Amor y fuego, La ex chica reality reveló que sí fue convocada por la producción del concurso de talentos, pero rechazó la propuesta.

“Me lo propusieron mas no en papeles, lo conversamos. A mí me dijeron para volver cuando estaban iniciando El Artista del Año, eso fue como en abril, cuando fui de visita al programa, pero quedó en nada”, comentó.

Vania Bludau dejó claro que no aceptó participar en el programa que conduce actualmente Gisela Valcárcel porque ya se llevó la copa ganadora de la temporada 2019.

“Si yo ya gané eso, para que voy a ir. O sea no es que me crea, pero hay tantas chicas que se merecen un puesto. Yo no he ganado Reyes del Show y ahí sí me gustaría volver porque quedé segunda y me dio colerita”, continuó.

Además, la influencer de 30 años señaló que también recibió propuestas para retornar a Esto es guerra. Sin embargo, una vez más rechazó el trabajo. “Recién llegaba, no tenía ganas de meterme trabajar a un lado. Es un tema de compromiso mucho más fuerte”, acotó.

