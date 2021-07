Melody manda pruebas y desmiente declaraciones del ‘Ingeniero Bailarín’

Tras las declaraciones del ‘Ingeniero Bailarín’ expresando su indignación por desplantes de Melody, la cantante española respondió y desmintió la versión del influencer.

Fue a través de una comunicación con el periodista Samuel Suárez, administrador del perfil de Instarándula. El comunicador compartió capturas de la respuesta que dio la extranjera a este hecho.

“Con las respectivas pruebas, Melody desmiente al ingeniero bailarín. ¿No que no había accedido a sus fotos? ¿Cuántas quería 200?”, redactó el entretenedor sobre las capturas compartidas en sus historias de Instagram.

En el texto, se lee lo que la joven artista le envió. “Sin dar muchas vueltas al asunto puedes comprobar que no es verdad lo que comentó el señor. Un saludo y feliz tarde”, dice el mensaje.

Samuel Suárez también compartió más fotografías enviadas por Melody, donde se ve al bailarín posar al lado de la española.

¿Qué dijo el ‘Ingeniero Bailarín’ sobre la artista? En una transmisión en vivo, el tiktoker reveló que sufrió dos desplantes por parte de la joven.

“Ya como ingeniero, con mi uniforme, le digo una foto y me negó la foto, me dijo ‘que no, más tarde’ y me dejó en visto (...) ¿Qué pasó? ¿Dónde está la humildad que ella vendía en televisión?”, dijo Jainer Pinedo.

La Uchulú defiende a Melody

La Uchulú también respondió a las declaraciones del personaje de Tiktok. En una respuesta a Suárez, defendió a su compañera de trabajo.

“Melody es muy linda. Que yo recuerde, ella se tomó muchas fotos con todas las personitas que han estado ahí, incluso con el ingeniero. ¿Por qué tiene que hablar así?”, le escribió.

