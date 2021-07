Manolo del Castillo se prepara para Expedición Huascarán 2021: “La montaña es mi templo”

Con más de 20 años al frente de Reportaje al Perú, Manolo del Castillo se ha convertido en una de las figuras más representativas de la televisión nacional. A lo largo de estas dos décadas, el periodista ha viajado por todo el país mostrando nuestros paisajes, comidas y demás riquezas a través de la pantalla chica.

Ahora, mientras espera que se retomen las grabaciones de su programa, el conductor de TV Perú ha asumido un nuevo reto: ser parte de la Expedición Huascarán 2021 por el Bicentenario. En este proyecto, que se realizará del 19 al 24 de julio, un grupo de montañistas subirá hacia la cumbre del nevado Huascarán llevando la bandera peruana firmada por muchos de nuestros compatriotas.

En una entrevista con La República, Del Castillo contó detalles sobre cómo se prepara para participar en esta iniciativa, la experiencia de viajar en tiempos de pandemia y la importancia de reactivar el turismo en el país.

Vas a estar en la Expedición Huascarán 2021 por el Bicentenario, ¿En qué consiste esta iniciativa y cómo te animaste a participar en ella?

La gente de la Dircetur de Áncash me pasó la voz porque saben que soy de familia ancashina por parte de mi padre, que me gustan las montañas y que promuevo el turismo, y les dije ‘Por supuesto que me apunto’. Lo único que les pedí fue que se encarguen de prepararme y que me consigan toda la logística, ya que si bien he subido otras montañas, incluso de 6.000 metros, siempre lo he hecho con guías. Ahora ya hemos subido tres montañas este mes.

¿Y cómo viviste la experiencia de volver a practicar andinismo después de tanto tiempo?

El reencuentro con la naturaleza ha sido increíble. Quisiera que todos estuvieran haciendo lo mismo que yo porque cuánta falta le hacía esto a nuestra alma, a nuestro cuerpo y a nuestro corazón. Primero está el reencuentro con la naturaleza, aire limpio, grandes paisajes, ese encuentro si quieres con Dios o con algo más grande que tú; y por otro lado el despercudir tu cuerpo, ya que en este año y medio la gente se ha marchitado físicamente en muchos sentidos.

Cuando llegaste a la cumbre del Mateo, hace unas semanas, recordaste a toda tu familia, ¿Por qué te emocionaste tanto en ese momento?

Uno porque mi papá era ancashino y falleció hace ya 10 años. Una vez dije que a mí me bautizaron, pero que no voy a misa, ni a las iglesias. Yo me encuentro con Dios o con algo parecido cuando estoy en la montaña, ese es mi templo, por eso me emocioné cuando estuve en la cumbre.

Ahora cada vez más personas se animan a practicar el andinismo...

Es locazo, es muy recomendable. Antes pensábamos que era solo para los extranjeros, pero en los últimos años ves peruanos que incluso van al Everest, al Himalaya, y ahora gracias a Dios ves mujeres, peruanas, haciendo montañismo. En este proyecto de la Expedición Huascarán 2021 hay chicas que han venido de Chiclayo, de Huaraz, de Lima, que están preparándose igual que yo.

Si bien te vemos recorriendo la Cordillera Blanca, el primer viaje que hiciste en la pandemia fue a Cusco para asistir al Apu Fest, ¿Cómo fue ese retorno turístico?

El momento loco fue cuando entré a la Plaza de Armas del Cusco de día y la vi vacía, con casi todos los locales cerrados. Joyerías, artesanías, restaurantes, hoteles, cafés, modistas, todos cerrados, eso me dio pena, me chocó.

Ahora no estás grabando con Reportaje al Perú, pero has realizado algunos videos para tu canal de YouTube..

Justamente ese viaje fue un experimento. Como no estábamos viajando con el canal y siempre es necesario mantener el vínculo con el público, con un amigo dijimos ‘Vamos a hacer un canal de YouTube’ y estamos en eso, probando. Recién hemos hecho cuatro viajecitos y estamos empezando a colgar los videos para promover el turismo.

Ya que has tenido oportunidad de volver a recorrer el Perú, ¿Qué consejos les darías a quienes están viajando o planean a viajar en pandemia?

Que respeten más que antes el lugar al que van y a las personas que los acogen, que no interactúen más de lo necesario con la gente de los pueblos y que cumplan con todos los protocolos. No porque estás fuera de Lima es la hora del recreo y puedes hacer lo que quieres.

¿Qué es lo que más extrañabas de viajar?

Caminar. Yo corro todas las mañanas en Lima, tempranito, a las 5.00 a.m., pero no es lo mismo que caminar por el campo. Extrañaba caminar en medio de la naturaleza, eso extrañabas más.

¿Y qué es lo que más extrañas de Reportaje al Perú?

Extraño hacerle conocer más del Perú al público. En gran parte de nuestros viajes mostrábamos sitios diferentes, que muchos no tenían idea que existían, entonces me da pena que la gente se esté perdiendo un poquito de eso. Estos últimos meses, por las elecciones los peruanos hemos estado tan estresados, tan enfrentados, que extraño el poder darles cosas que nos unan.

La pandemia afectó mucho al turismo, ¿De qué manera el Estado podría ayudar más a la reactivación de este sector?

Primero me he dado cuenta que necesitamos las campañas desde Promperú hasta las regionales. Hay mucha gente que piensa que por la pandemia todo está cerrado, que todavía no se puede ir a Machu Picchu, al Cañón del Colca o a Los Manglares de Tumbes, entonces debería haber una campaña para que la gente tenga claro − así como sabemos que estamos jugando las Eliminatorias y la Copa América − que sí se puede viajar, pero con los protocolos.

