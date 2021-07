Korina Rivadeneira: “Me etiquetan como favorita de Reinas del show y no debería ser así”

Korina Rivadeneira, quien fue presentada como una de las competidoras de Reinas del show, confesó no estar de acuerdo con que los fans la califiquen en redes sociales como la favorita, pues asegura que está empezando de cero y que su nivel de baile no es el mismo de antes.

“Me están etiquetando muy rápido. Soy súper chancona y sé que lo puedo lograr, pero en este momento me están poniendo la etiqueta de ‘la favorita’, y no debería ser así”, señaló. “Yo siento esa presión y quiero que me tengan paciencia, que califiquen mi crecimiento gala a gala, no que me califiquen por la temporada pasada. Ahora yo estoy desde cero, no tengo el mismo nivel de la temporada pasada”, añadió.

Korina Rivadeneira

Korina Rivadeneira precisó, además, que una de las razones por las que se le hará más difícil llegar a la final de Reinas del show es que mientras se prepara para la competencia también deberá cumplir su labor de madre y continuar con sus estudios.

“No quiero descuidar nada, por eso estoy buscando el equilibrio, donde tenga tiempo para estar con la bebé sin perjudicar mis coreografías. También estoy estudiando diseño de interiores y no he podido continuar con mis clases como antes”, precisó.

Korina Rivadeneira descarta otro bebé con Mario Hart

Tras su debut en la nueva temporada de Reinas del show, Korina Rivadeneira descartó tener otro bebé con Mario Hart por el momento debido a la crisis sanitaria por la pandemia.

“Sí, él también quiere (tener otro bebé). De hecho no íbamos a esperar mucho tiempo para buscar el otro, pero con todo lo que está pasando en el país, estamos esperando“, comentó la modelo.

