Janet Barboza quedó muy sentida al conocer la historia del modelo venezolano Giuseppe Benignini, quien se quebró en el programa América Hoy al contar que perdió todo lo que habría construido desde que llegó al Perú, pese a sus esfuerzos por salir adelante.

“Yo estoy sumamente triste después de conocer la historia de Giuseppe el día de ayer, me fui a mi casa pensando en que un chico de 24 años solo, en un país que no es el suyo y que de pronto siente que todo le sale mal, me dio una profunda tristeza”, señaló la presentadora de televisión.

Giuseppe Benignini había sido denunciado por no pagar el alquiler de su local de comida rápida en Barranco. “Me siento estafada, son cuatro meses que no he recibido nada del local”, dijo la dueña del lugar para Magaly TV, la firme. Según ella, le debe más de S/ 6.000 de alquiler, y asegura que él dejó de comunicarse con el pasar de las semanas.

El pasado 19 de abril, el joven de 24 años se comunicó con el esposo de la denunciante para solicitar más tiempo y así cancelar su deuda. Sin embargo, no lo hizo y ante la falta de respuesta, la dueña le envió dos cartas notariales para comunicarle la suspensión del arrendamiento y la entrega del local para el día miércoles 2 de junio.

Ante la situación, los dueños se decidieron por el allanamiento del local y retiraron los implementos del restaurante.

