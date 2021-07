Isabel Acevedo confirma salidas con empresario de Miami: “Nos estamos conociendo”

Isabel Acevedo llegó como invitada al programa Mujeres al mando, donde los conductores la pusieron en aprietos con preguntas acerca de su expareja Christian Domínguez. La popular bailarina se negó a referirse más al cantante, pues aseguró que respeta a su actual saliente.

“Estoy ya en una etapa en que de repente si estoy saliendo con otra persona, a esa persona no le gustaría que esté hablando de mi ex”, comentó ‘Chabelita’ al ser consultada por unas antiguas fotografías al lado del líder de la Gran Orquesta Internacional.

“Estoy saliendo con alguien, sí. A mí no me gustaría que él vea esto, él está viendo en Google a ver qué sale (...) Pone mi nombre y ve todo lo que rebotan. A veces me dice ‘oye qué fue’, por ejemplo con lo de Jonathan (Rojas), le tuve que explicar cómo trabajan aquí los medios”, continuó.

La influencer de 28 años contó que conoció a su saliente en su primer viaje a Miami y desde entonces se volvieron muy amigos. “Estuvimos conversando durante este tiempo y en mi último viaje hemos salido un poco más”, acotó,

Isabel Acevedo confesó que la característica que más le gustó del empresario fue su “caballerosidad” y sus ganas de trabajar. “Él sabe que lo quiero muchísimo y le mando un besote, aunque sé que no lo va ver, pero se lo voy a contar”, finalizó.

