‘Ingeniero bailarín’: todo lo que dijo sobre Vania Bludau y Melody en transmisión

‘Ingeniero bailarín’, personaje que caracteriza Jainer Pinedo, se encuentra en la polémica por sus declaraciones contra conocidas figuras de la farándula en una transmisión que realizó en Instagram.

Según relató el tiktoker en el video difundido en sus redes oficiales, reveló momentos incómodos que vivió con la modelo Vania Bludau y la cantante española Melody.

Así también, contó una mala experiencia con la producción de El reventonazo de la chola luego que él apareciera en una nota informativa de ATV.

¿Qué dijo el ‘Ingeniero bailarín’ sobre Vania Bludau?

Jainer Pinedo contó que sufrió un desplante al pedirle una foto a la exchica reality. Según su versión, se sintió discriminado por la actitud de la novia de Mario Irivarren cuando le pidió una foto.

“Yo fui a pedirle una foto. Me miró como diciendo ‘¿Quién eres tú?’, o ‘no quiero darte fotos’, y de ahí le digo a la llamita que me tome una foto, antes que me diga eso, voy a ponerme a su izquierda y le agarro de su hombro para tomarme una foto y me dice ‘¡No me agarres, no me agarres!’”, dijo el personaje de Tiktok.

Pinedo la calificó de “desubicada” y “alucinada” por su comportamiento. “El tema de la discriminación, porque somos de provincia, eso lo que ha pasado hoy con la señorita Vania Bludau”, agregó el joven.

‘Ingeniero bailarín’ revela desplante de Melody

En otro momento de su transmisión, el tiktoker habló sobre la cantante Melody y recordó la vez que ella le negó tomarse una foto con él.

En su discurso, reveló que sufrió dos desplantes por parte de la artista extranjera. “Me sorprendió esa actitud, porque le dije que era el ‘Ingeniero Bailarín’, entonces ella vio la cámara así todo sorprendida y no dijo nada más”, contó cuando se acercó a ella sin su atuendo característico.

Al día siguiente, según su relato, le pidió nuevamente una foto. Sin embargo, ella no volvió a reconocerle.

“Ya como ingeniero, con mi uniforme, le digo una foto y me negó la foto, me dijo ‘que no, más tarde’ y me dejó en visto (...) ¿Qué pasó? ¿Dónde está la humildad que ella vendía en televisión? ”, expresó.

“¡Esperaba que me diga: ‘¡Ah! ¡Hola, ingeniero! Quiero agradecerte por (el baile que hiciste de) mi música. Te agradezco a ti, a La Uchulú por hacer viral mi canción y poder sonar en todas las emisoras del Perú (...) Entonces, dije ni más bailo su canción”, añadió.

‘Ingeniero bailarín’ responde tras críticas

Tras sus declaraciones, el tiktoker recibió una serie de críticas por fans de Vania Bludau y Melody. Al respecto, volvió a pronunciarse para aclarar el porqué dijo tales afirmaciones.

“Quiero aclarar algo rápidamente, (...) Me han estado llamando de varios canales, entre ellos Magaly, el programa de ‘Peluchín’ y Gigi, no quiero tener más show, más problemas, porque eso no vendo, no vendo escándalo. Todo lo que yo comento es a través de mis redes sociales, pero yo no doy declaraciones a otro medio, todo lo que yo digo acá, es lo que siento, lo que yo siento, tengo también personas que me avalan”, contestó Jainer Pinedo.

“Yo no voy a mentir, yo tengo mi verdad, no tengo por qué mentir o hacer quedar mal a nadie, estas son mis páginas y yo soy libre de opinar como quiera opinar, como ustedes son libre de comentar como quieran comentar”, agregó.

