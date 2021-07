‘Ingeniero bailarín’ responde críticas de fans de Vania y Melody: “Yo tengo mi verdad”

Yeiner Pinedo, conocido como el ‘Ingeniero bailarín’, usó las redes sociales para emitir su respuesta ante los descargos de la modelo Vania Bludau y la cantante Melody, a quienes acusó de tener malas actitudes con los demás.

El popular personaje de Tik Tok había contado su experiencia al pedirle una fotografía a la intérprete de “No sé”. “Como ingeniero, con mi uniforme, le digo una foto y me negó la foto, me dijo ‘que no, más tarde’ y me dejó en visto (...) ¿Qué pasó? ¿Dónde está la humildad que ella vendía en televisión?”, comentó en Instagram.

Además, el ‘Ingeniero bailarín’ reveló que también se sintió discriminado por la modelo Vania Bludau. “”Yo fui a pedirle una foto. Me miró como diciendo ‘¿Quién eres tú?’, o ‘no quiero darte fotos’, y de ahí le digo a la llamita que me tome una foto, antes que me diga eso, voy a ponerme a su izquierda y le agarro de su hombro para tomarme una foto y me dice ‘¡No me agarres, no me agarres!’”, señaló.

Tras estas declaraciones, Yeiner Pinedo viene recibiendo una ola de críticas de quienes defienden a ambas famosas, por lo que decidió pronunciarse nuevamente.

“Quiero aclarar algo rápidamente, (...) Me han estado llamando de varios canales, entre ellos Magaly, el programa de ‘Peluchín’ y Gigi, no quiero tener más show, más problemas, porque eso no vendo, no vendo escándalo. Todo lo que yo comento es a través de mis redes sociales, pero yo no doy declaraciones a otro medio, todo lo que yo digo acá, es lo que siento, lo que yo siento, tengo también personas que me avalan”, inició su mensaje.

“Yo no voy a mentir, yo tengo mi verdad, no tengo por qué mentir o hacer quedar mal a nadie, estas son mis páginas y yo soy libre de opinar como quiera opinar, como ustedes son libre de comentar como quieran comentar”, añadió.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.