Giovanni Ciccia: “Falta que nos miren un poquito”

Ayer en un conocido cine de la capital se reunieron exhibidores, distribuidores, productores y directores de cine para pedir al Ministerio de Salud la reapertura de las salas, convocatoria realizada por la Asociación Nacional de Salas de Cine. ¿El fin?, demostrar que dichos espacios son ambientes libres de riesgos.

Giovanni Ciccia, actor, director, guionista y músico, fue uno de los invitados, quien dio su punto de vista como director. “En febrero del 2020 terminé de rodar Cosas de amigos, una película muy bonita, con un gran elenco y una superproducción. La meta era estrenarla en octubre, y cuando empezó la pandemia dijimos ‘vamos a ver, esperaremos octubre’, pero ya fueron pasando los días y estamos a punto de pasar octubre, pero del 2021, y bueno, ya lo he asumido así”, comenta.

Agrega: “Mi película está lista. No estoy haciendo teatro, cine ni conciertos. No estoy trabajando virtualmente, casi muy poco. Algunas cosas, eventos comerciales, locuciones que salen por ahí, pero mi actividad principal, la de cine, conciertos y teatro está en cero prácticamente. Entiendo que es una emergencia sanitaria y hay que cuidarse y lo asumí, pero ha llegado un momento en que todo empieza a reactivarse en nombre de la economía, claro cuidándonos porque se hace un protocolo especial para cada actividad y pienso que el cine también debe abrir sus puertas”.

El también director de teatro opina que el cine es un negocio particular que requiere no solo de venta de tickets, sino también de la venta de alimentos. Por su naturaleza, el cine no se puede pagar solo por la entrada, por lo que la venta de alimentos es fundamental para moverse. Entonces, yo estoy defendiendo de alguna manera al cine como actividad artística, pero también como actividad económica porque el cine da mucho trabajo”.

Mucha gente piensa que la industria acá es pequeña.

Y no es cierto, porque hay muchísimas personas involucradas en el cine, desde la producción hasta la exhibición. Hoy, la representante de la Asociación de Exhibidores dijo que son 15.000 familias que viven de la exhibición de cine y yo te puedo hablar de otros miles de tantos que vivimos de la producción que es una actividad en auge, porque en los últimos diez años ha crecido muchísimo. No sé si la gente se ha empezado a dedicar a esto porque ha visto que hay posibilidades de desarrollo y de trabajo. Yo creo que si no logramos que los cines abran, vamos a perder mucho porque todo este crecimiento se va a morir, porque estamos hablando de quiebras y eso es terrible.

Estamos en desventaja con los países de la región.

Con Chile somos los únicos de la región que no han abierto los cines. ¿Y por qué en otros países sí? Porque se ha comprobado que es seguro y aquí también —ayer— se ha comprobado, pero parece que falta que nos miren un poquito más, que el Ministerio de Salud lo haga. De verdad necesitamos atención. Somos un sector importante también para la salud mental. Ya hay un grupo de gente que está vacunada. Ya tenemos año y medio conviviendo con el virus y sabemos cómo cuidarnos. No tenemos por qué privarnos del placer y de la salud de ir a un cine a entretenernos.

