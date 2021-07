Ernesto Pimentel anuncia convocatoria para retorno del circo de la Chola Chabuca

Ernesto Pimentel, caracterizador de la Chola Chabuca, recurrió a sus redes sociales para anunciar un casting que está organizando a puertas del retorno de su circo.

En su cuenta oficial de Instagram, compartió un video dando más detalles de esta convocatoria. Como se recuerda, debido a la pandemia tuvieron que paralizar sus presentaciones y hacerlo de forma virtual.

Dos años después, Pimentel comunicó con entusiasmo el regreso de este evento. Sin embargo, las restricciones continúan y hasta la fecha no brindaron más detalles de la forma en que se realizará.

“El circo de la Chola Chabuca vuelve este 2021 y busca estrellas. Si formas parte de la gran constelación de estrellas del arte circense esta es tu oportunidad”, fue su mensaje, en el que adjuntó un número telefónico para que los artistas envíen sus solicitudes.

Polémica en El reventonazo de la chola

Las declaraciones del ‘Ingeniero bailarín’ en una transmisión en vivo sobre El reventonazo de la chola generaron un sinfín de reacciones.

Según relató el tiktoker, recibió un mal trato luego que presuntamente rompiera el ‘contrato de exclusividad’ entre él y el programa de entretenimiento.

“Yo me fui a ATV porque no tenía contrato de exclusividad, sino hubiese respetado eso. Y la producción de la Chola me reventaba el celular: ‘¿Qué haces en ese canal? Retírate, lárgate de ahí. No tienes que hacer nada. Si sales en ese programa te vas a meter en problemas’. Yo decía: ‘¿Por qué? Si no tenía contrato’”, dijo Jainer Pinedo, nombre real del personaje.

