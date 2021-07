Disney graba en Perú un video a favor de la diversidad

En el marco del Día Internacional del Orgullo LGBTQ+, que se celebró el 28 de junio, el gigante de la industria del entretenimiento Disney, preparó una serie de lanzamientos e iniciativas en toda Latinoamérica. En Perú grabaron un video conmemorativo realizados con peruanos. “Lleva un mensaje de respeto y amor a las audiencias”, señalaron.

El video descrito como una producción que celebra “la unión, y el valor de la identidad personal”, cuenta con la participación de los creadores de contenido como: Adriano Canella, Carlos Andrés Luna , Jefrey Sánchez, Sara y Atenas, Zantiago y Javiera Arnillas. La campaña ‘Rainbow Disney’ fue difundida en las redes sociales.

En Perú también pusieron a la venta una colección de productos alusivos a la celebración, llamada la Colección Rainbow de Disney. La colección incluye productos de Disney, Star Wars y Marvel ubicados en las conocidas tiendas por departamentos. A través de esa iniciativa, donarán fondos para organizaciones. “En Latinoamérica, la donación será destinada a las filiales regionales de It Gets Better, una red de organizaciones sin fines de lucro que busca inspirar, acompañar y contener a jóvenes LGBTQ+, principalmente a través del storytelling (la narración de historias), la educación y el apoyo a la salud mental. Con la donación, se desarrollará un proyecto educativo para concientizar acerca de la diversidad en la comunidad LGBTQ+ mediante la creación de una plataforma digital que contará con variedad de contenidos multimedia de interés, pensada para personas LGBTQ+, familias y profesionales de la educación. También se harán charlas abiertas en las que se compartirán historias de personas del colectivo”.

Programación especial en canales

Como parte de la programación, destacó el corto animado Out, que presenta a Greg, quien aun teniendo una vida repleta de amor siente la necesidad de guardar un secreto. En tanto, National Geographic celebrará la Semana del Orgullo Nat Geo hasta el 2 de julio, con la emisión de documentales como American Transgender, Explorer Investigation- Cuerpos Perseguidos, Original Sin: How sex changed the world- The New Normal y contenido especial en el sitio web de National Geographic Latinoamérica. “La audiencia, además, podrá acompañar esta celebración desde redes sociales, con el hashtag #OrgulloNatGeo”.