William Luna volvió a referirse sobre la crisis que afecta el país luego de la segunda vuelta electoral 2021. El cantante de origen cusqueño utilizó las redes sociales para revelar que perdió amistades debido a desacuerdos políticos.

En el mensaje que difundió en su cuenta de Facebook, lamentó que hayan personas que no toleren ni respeten las opiniones diferentes.

No obstante, se mostró esperanzado de que con el tiempo se puedan superar los tiempos difíciles que atraviesa el Perú por la inestabilidad política.

“A razón de estas elecciones atípicas perdí muchos amigos y tan solo por no pensar igual que ellos. Sin embargo, hoy ya no importa! Primero está la verdad y no la mentira que destrozó por años mi país, Perú. Si se cierran las puertas, otras se abrirán”, escribió el músico.

Las palabras de William Luna fueron secundadas por decenas de usuarios, quienes le aseguraron que también experimentaron situaciones similares con colegas, amistades e incluso familiares.

“No perdiste nada, esos no eran tus amigos. Tus principios están intactos y eso es lo único importante”, se lee en uno de los comentarios dejados en la plataforma.

William Luna revela que perdió amistades por política: “Por no pensar igual que ellos”. Foto: captura Facebook

Semanas atrás, William Luna también expresó su indignación por la gran cantidad de personas que se pueden ver en las diferentes marchas, manifestaciones y mítines en apoyo a algunos de los grupos políticos y lo comparó a la actual situación que viven los artistas, quienes aún no pueden realizar presentaciones presenciales.

“¡Qué injusticia! A los dos candidatos presidenciales se les permite hacer sus campañas con miles de personas, y a nosotros los músicos no nos dejan trabajar con aforos y protocolos establecidos”, escribió en Facebook a inicios de junio.

Publicación de William Luna. Foto: William Luna/ Facebook.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.