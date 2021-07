Vania Bludau le responde al ‘Ingeniero bailarín’ tras acusarla de discriminación

El ‘Ingeniero bailarín’ se ha convertido en uno de los personajes más populares del medio nacional en los últimos meses. Sin embargo, no todo es color de rosa para el tiktoker, ya que hace poco acusó a Vania Bludau de haberlo discriminado cuando le pidió una foto en el set de Mujeres al mando.

“ Yo fui a pedirle una foto. Me miró como diciendo: ‘¿Quién eres tú?’ o ‘No quiero darte fotos’. Y de ahí le digo a la llamita que me tome una foto. Antes de que me diga eso, voy a ponerme a su izquierda y le agarro de su hombro para tomarme una foto y me dice: ‘¡No me agarres, no me agarres!’” , expresó el ‘Ingeniero bailarín’ en una transmisión en vivo por Instagram.

Luego de esta acusación, la propia Vania Bludau respondió en sus historias de Instagram, donde dio su versión de los hechos. Según la modelo nacional, lo expresado es totalmente falso y espera que se rectifique en las próximas horas . Además, lo acusó de difamación.

“Alta alcurnia: crecí en Pueblo Libre jugando en el parque de mi cuadra. Amigos de alta sociedad: amigos que son gente de producción, los cuales me conocen desde el 2012 cuando me inicié en televisión y quiero mucho. Alucinada: por no querer que me prensen de la cintura para una foto porque es incómodo sobre todo de desconocidos (cuando realmente me tomé un selfie y después otra foto)”, inició en su extenso mensaje.

Vania Bludau se defiende de las acusaciones de racismo. Foto: Instagram

Luego añadió: “Discriminación y racismo son acusaciones graves de perspectivas personales del señor. Hay que tener cuidado porque esto sí es difamación. A causa de estas acusaciones en este momento estoy recibiendo tanto odio que es preocupante”.

Por último, la ganadora de Reinas del show en 2019 aseguró que esperará a que el ‘Ingeniero bailarín’ se ratifique de sus palabras. “Seguiré esperando que se retracte porque uno no puede andar por la vida inventando y tirando adjetivos que se imagina”, sentenció.

