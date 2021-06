Sergio George tras reconocer que “Ulalá” de Yahaira no tuvo éxito: “No podemos tirar la toalla”

¡Sinceridad ante todo! Sergio George sorprendió a todos al hablar de cuál ha sido el resultado que le ha dado su trabajo con Yahaira Plasencia. Mediante una transmisión en vivo, el productor musical admitió que tema “Ulalá” no obtuvo el éxito que esperaba.

“ Hay que decir la verdad, ‘Ulala’ no fue tan exitoso como esperábamos, pero está bien, no podemos decir ‘Yahaira se acabó’ . Se intenta con otra cosa, no podemos tirar la toalla. El éxito no se hace de un día para otro”, mencionó.

Asimismo, mencionó que el objetivo que se planteó desde un inicio es “exportar” el talento de la salsera y comentó que su interés va más allá del mercado peruano.

“Yo no quise trabajar con Yahaira para tener éxito en Perú, si lo tenemos, chévere. Pero hay un mundo grande por penetrar. Yo no vivo del Perú, yo no he ganado ni un peso con Yahaira en Perú . Siempre lo dije, yo quiero exportar una artista del Perú”, resaltó el productor.

Por otro lado, descartó que el próximo tema que vaya a lanzar Yahaira Plasencia se titule “La maletera”, a propósito del escándalo que protagonizó hace unos meses.

“El tema está grabado, mezclado, listo. Es cuestión de timing. Se grabó hace meses en Puerto Rico (...) Estamos ultimando detalles, yo cambio mucho y el título no es la maletera. Está bien, que busquen rating con Yahaira, chévere. Es cuestión de buscar el timing preciso”, concluyó Sergio George.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.