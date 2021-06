Magaly Medina y Alfredo Zambrano se mostraron más amorosos que nunca en redes sociales. La conductora de televisión compartió una serie de tiernas fotografías junto a su esposo, con quien se reconcilió oficialmente semanas atrás.

En una de las imágenes que difundió en Instagram el último 29 de junio se puede ver a la pareja posando frente a las cámaras junto a una de sus mascotas. En el otro retrato aparecen abrazados, mientras la figura de ATV acaricia el rostro del notario.

“Familia. ¡Que pasen un lindo feriado! Yo aquí trabajando para no perder la costumbre”, fue el mensaje que dejó en la mencionada plataforma.

Los millones de seguidores de Magaly Medina no dudaron en comentar la tierna publicación y resaltaron la buena química que proyectan, a pesar de haber estado separados por algunos meses.

Magaly Medina sorprende al compartir románticas fotografías junto a Alfredo Zambrano

Magaly Medina se convirtió en blanco de críticas por un comentario que realizó durante la emisión de su programa de espectáculos. La presentadora se refirió al aspecto físico del jugador nacional Gianluca Lapadula.

Recientemente hizo referencia al hecho y pidió a los televidentes y usuarios de las redes sociales que no alteren sus palabras.

“No me malinterpreten, no me pongan palabras en la boca que no he dicho. Hay que escuchar bien. En qué momento le dije feo y todos repiten como loritos, investiguen, vean el video... Cuando surge un nuevo astro del fútbol, todas las conductoras salen a decir que es ‘es lo máximo, qué lindo’. Pero yo no estoy acostumbrada a adorar a nadie”, precisó.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.