Magaly Medina aclara comentario sobre Lapadula: “No me malinterpreten”

Magaly Medina se convirtió en tendencia por lanzar un polémico comentario sobre el futbolista Gianluca Lapadula, el ítalo-peruano convocado a la selección peruana.

En las redes sociales, muchos usuarios la acusaron de haberse burlado del aspecto físico del deportista y hasta le recordaron sus inicios en la televisión.

Sin embargo, en la última edición de Magaly TV, la firme, la conductora de ATV decidió responder a las críticas y aclaró que ella solo cuestionó el atractivo físico de Gianluca Lapadula.

Magaly Medina aseveró que no usó calificativos como “feo” y pidió a los televidentes que no distorsionen sus palabras en las redes sociales.

“Me contaron que el fin de semana fui tendencia en Twitter. Yo pregunté “¿Qué le ven de guapo?” Esa es una opinión subjetiva. A mí lo que alguien le parece guapo o feo, cada uno tiene su opinión. Algunos yo les parezco fea a otros les parezco guapísima. En este país hay libertad de expresión. Estoy acostumbrada a decir lo que pienso y siento”, sostuvo.

“ No me malinterpreten, no me pongan palabras en la boca que no he dicho. Yo dije ‘qué le ven de guapo’, porque a mí no me parece un Brad Pitt, a eso me refiero. Hay que escuchar bien. En qué momento le dije feo y todos repiten como loritos, investiguen, vean el video... Cuando surge un nuevo astro del fútbol, todas las conductoras salen a decir que es ‘es lo máximo, qué lindo’. Pero yo no estoy acostumbrada a adorar a nadie”, señaló.

