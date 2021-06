Luis Miguel se mantendría aislado por temor a contraer la COVID-19

Luis Miguel estaría atravesando por una crisis emocional por su alejamiento de los escenarios y por vivir con el temor de contagiarse del coronavirus, según mencionó un medio mexicano.

De acuerdo a la revista TV Notas, el ‘Sol de México’ se encontraría “aterrado” con la idea de contraer el temible virus.

Telemundo informó que una persona cercana al intérprete de “La incondicional” contó que el cantante estaría aislado en un exclusivo hotel en Acapulco. Asimismo, mencionó que Luis Miguel solo sale de su habitación cuando no hay gente en el lugar.

Además, contó que una mujer lo ha visitado, pero le exigió que se someta a pruebas para descartar el riesgo de contagio.

“Ha venido dos veces a verlo para pasar varios días con él íntimamente, pero no creas que es fácil, es todo un proceso el que conlleva esto. Cada vez que viene (…) no puede pasar a la suite si antes no se hace la prueba para confirmar que es negativa y que no hay riesgo de que lo pueda contagiar”, reveló.

Sin embargo, esta fuente mencionó que, a pesar del temor a contagiarse de la COVID-19, el artista no está dispuesto a vacunarse.

“Es de los que no quiere vacunarse, poniendo en riesgo su salud; es muy complicado. Además de que (la pandemia) le restó trabajo, le desarrolló un miedo muy grande a enfermarse, una paranoia sumamente profunda. Piensa que si le da COVID-19, por la afectación pulmonar que provoca, no podría volver a cantar; cree que si enferma, su estado podría ser grave y no sobrevivir ”, explicó.

