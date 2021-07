La voz Perú: Guillermo Dávila agradeció a los peruanos por recibir a venezolanos

Este último martes 29 de junio, los castings a ciegas continuaron en la nueva temporada de La voz Perú, en la que una cantante venezolana intentó pasar a la siguiente fase. Cristina López interpretó “Hoy” de Gloria Estefan, pero no logró convencer a ninguno de los cuatro jurados.

Pese a ello, la participante pudo interpretar un tema que había elegido para retribuir al Perú el afecto por haberla acogido. La canción generó los aplausos de los entrenadores y le dio pie a Guillermo Dávila para dejar un mensaje de reconocimiento a todo el Perú.

El cantante venezolano se enfocó en Daniela Darcourt y Eva Ayllón para demostrar el cariño a todos los peruanos por abrirles los brazos a sus compatriotas durante los últimos años.

“Siento que hay muchas voces, no voces, muchos venezolanos que salieron y que han llegado acá y les han brindado un abrazo, les han brindado sus brazos, la papa a la huancaína, etc. Yo quiero darles las gracias, no solamente a ti Eva, Daniela, sino a todos los peruanos que le han brindado ese apoyo incondicional a muchos venezolanos que la han estado pasando difícil”, expresó.

Como se recuerda, más de un millón de venezolanos han llegado al Perú debido a la aguda crisis económica y social que vive el país llanero a causa del Gobierno de Nicolás Maduro.

