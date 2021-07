La Uchulú tras acusación del ‘Ingeniero Bailarín’: “Melody es muy linda”

¡Lo desmiente! El ingeniero bailarín sorprendió al revelar que sufrió desplantes, en dos oportunidades, de parte de Melody. Ante su declaración, La Uchulú no se quedó callada y resaltó la amabilidad de la cantante española, además de negar que haya tenido alguna mala experiencia con ella.

“ Melody es muy linda. Que yo recuerde, ella se tomó muchas fotos con todas las personitas que han estado ahí, incluso con el ingeniero . ¿Por qué tiene que hablar así?”, le escribió La Uchulú al periodista de Instarándula, Samuel Suárez, en sus redes sociales.

Al respecto, el comunicador aseguró que la verdad siempre sale a la luz. “Tras explosivas declaraciones del ‘Ingeniero Bailarín’ en contra de Melody, La Uchulú sale en defensa de la cantante española y desmiente que sea doble cara. La verdad siempre por delante. Gracias Uchulú”, escribió.

Mensaje de la Uchulú Foto: Instarándula

¿Qué dijo el ‘Ingeniero Bailarín’ sobre Melody?

El afamado ‘Ingeniero Bailarín’ dio que hablar al contar una experiencia que tuvo con Melody, donde, según reveló, le hizo un desplante, por lo que cuestionó la humildad de la cantante.

“Me sorprendió esa actitud, porque le dije que era el ‘Ingeniero Bailarín’, entonces ella vio la cámara así, todo sorprendida, y no dijo nada más”, explicó en su Instagram.

No obstante, al día siguiente, ya con la indumentaria que lo caracteriza, Melody tampoco le hizo caso. “Me choteó”, afirmó.

“Ya como ingeniero, con mi uniforme, le digo ‘una foto’ y me negó la foto, me dijo ‘que no, más tarde’ y me dejó en visto”, relató. “ ¿Qué pasó? ¿Dónde está la humildad que ella vendía en televisión ?”, agregó.

