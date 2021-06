Katia Condos tras lanzar libro Caminos: “La vida es un eterno transitar por retos y etapas”

Katia Condos es una de las actrices más reconocidas a nivel nacional gracias a su participación en destacadas producciones televisivas y teatrales; sin embargo, ahora la artista nos sorprende con una nueva faceta: la de escritora. En esta oportunidad, Condos lanza junto a Muss Hernández el libro Caminos, en el que narra cómo logró superar los episodios más difíciles de su vida y a través del cual busca inspirar a más personas para que puedan encontrar sus propios rumbos y así vivir de manera más plena.

En una entrevista con La República, la intérprete, quien recientemente superó al coronavirus, brindó detalles sobre su nueva obra, su historia de amor con Federico Salazar, su lucha constante por salir adelante y sus experiencias (buenas y malas) vividas durante la pandemia.

La obra lleva por nombre Caminos, ¿finalmente encontraste el camino hacia ti? ¿Cuál es?

No fue un solo camino, fueron muchos, y todos ayudaron a construir la vida que tengo y agradezco hoy. Lo fantástico es que no se termina, la vida es un eterno transitar por diferentes retos, etapas, y si uno va atento, mirando y aprendiendo, el recorrido es maravilloso.

¿Cuál ha sido la parte más complicada de todo tu proceso de sanación interna y por qué?

El momento más complicado creo que fue en mis veintes. Es la época en la que me sentí más confundida, más asustada, con menos recursos. Pero esa misma sensación fue el motor que me impulsó a buscar ayuda, respuestas. Así que, mirando atrás puedo sentirme agradecida de todo lo vivido.

Federico y tú han luchado juntos contra muchos obstáculos, ¿cuál ha sido el más difícil de superar y por qué?

No sabría decir cuál ha sido el más difícil. Lo que puedo decir es que cada vez que se ha presentado o que se presenta alguno, buscamos hacernos cargo del problema. Lo miramos de frente para ver cómo resolver.

Katia Condos apoya a Federico Salazar, quien dio positivo a coronavirus. Foto: Katia Condos/ Instagram

Escribiste este libro doble junto a Muss Hernández, con quien llevaste cursos de desarrollo personal y espiritual durante tres años, ¿cómo sería tu vida ahora si nunca te hubieses cruzado con ella?

Si no hubiera hecho los cursos con ella habría buscado alguna otra forma de sentirme mejor. En el libro las dos repetimos varias veces que no hay un solo camino ni una sola verdad. Les compartimos las herramientas que nosotras usamos, ella como coach y yo como alumna que nos ayudaron a ver la vida de otra forma. El libro es una invitación a mirar dentro de uno, a hacerse cargo de lo que no nos gusta o sirve para a partir de ahí poder crearnos una vida mejor, más plena.

¿En qué manera ayudará el libro de Caminos a las personas que aún se sienten perdidas?

El libro Caminos tiene dos partes, El Camino hacia mí, que es mi historia, con la que buscamos inspirarte a hacerte cargo de todo aquello que no te sirve, y el Camino hacia ti, escrito por Muss, que te lleva paso a paso, semana a semana a hacer un trabajo interior muy profundo. Es un libro práctico de autoayuda con muchas herramientas y ejercicios que han sido probados con éxito por miles de alumnos.

En base a tu experiencia personal, ¿qué ha sido lo mejor y lo peor de la pandemia?

Si tengo que elegir algo bueno de la pandemia es que te enfrenta a tu propia fortaleza. Ha sido un ejercicio constante de aceptar las cosas como son, de soltar la necesidad de controlarlo todo, de entender más que nunca que el presente es lo único que tenemos. Lo malo claramente ha sido la cantidad de gente que hemos perdido en el camino. Ha sido un año muy duro, de muchas pruebas en todos los niveles. Con más distancia entenderemos mejor los regalos que nos ha dejado. Todavía estamos muy metidos para ver con claridad, pero estoy segura de que con el tiempo entenderemos más.

Hace poco tú y Federico vencieron al coronavirus, ¿es este un nuevo comienzo para ambos?

Fue un susto terrible, mucho miedo e incertidumbre. Estoy profundamente agradecida de que Fede saliera adelante, y no puedo dejar de pensar en todas las familias que no tuvieron la misma suerte. Desde aquí les mando un abrazo infinito, cargado de amor. Mi corazón está con ustedes.

