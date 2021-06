‘Ingeniero bailarín’ revela que fue vetado de América TV: “Me sentía secuestrado”

Jainer Pinedo, más conocido como ‘Ingeniero bailarín’, reveló que fue vetado de América TV tras mantener un conflicto con la producción de El reventonazo de la Chola.

Según contó el tiktoker, famoso por bailar el tema viral “No sé” , el malentendido surgió cuando él decidió presentarse en el canal ATV durante su estadía en Lima.

“Yo llegué a Lima un martes en la noche, el miércoles se grababa, y el jueves yo volvía, un jueves en la mañana. Ese día grabé con la Chola. Volvimos al hotel a las 8.00 p. m., y a mí nadie me habló de exclusividad, de mantenerme alejado de otros canales para hacerme la nota y entrevistarme”, expresó en una transmisión en vivo por YouTube.

Aseguró que cuando se encontraba en Iquitos, un programa de ATV le hizo una nota sobre su personaje, por lo que cuando llegó a Lima fue invitado para presentarse junto con Paco Bazán. Esto habría enfurecido a la producción de El reventonazo de la Chola .

Sin embargo, el ‘Ingeniero bailarín’ aclaró que jamás firmó un “contrato o una carta de compromiso como lo hicieron Explosión y La Uchulú ”. Mencionó que lo amenazaron con “meterse en problemas” si continuaba apareciendo en otros canales.

“Yo me fui a ATV porque no tenía contrato de exclusividad, sino hubiese respetado eso. Y la producción de la Chola me reventaba el celular: ‘¿Qué haces en ese canal? Retírate, lárgate de ahí. No tienes que hacer nada. Si sales en ese programa te vas a meter en problemas’. Yo decía: ‘¿Por qué? Si no tenía contrato’”, agregó Jainer Pinedo.

Jainer Pinedo, más conocido como ‘Ingeniero bailarín’. Foto: captura YouTube

‘Ingeniero bailarín’ detalla lo sucedido

Afirmó que, al día siguiente, se sintió secuestrado cuando la producción de El reventonazo de la Chola lo sacó de su hotel e intentó enviarlo a Iquitos.

“Llegó a las 7 de la mañana a sacarme. No me bañaba y estaba con toda la ropa encima. Me fueron a llevar en el taxi y me sentía secuestrado ese día. No me dijeron nada en el carro, solo: ‘¿Por qué tenías que presentarte en ATV?’”, señaló.

Contó que se quedó en Lima, debido a que tenía que cumplir con una invitación de ATV y del programa En boca de todos. Pero minutos antes de ingresar al set de televisión, le informaron que había sido vetado de América TV.

“En las noticias ya me estaban presentando, y el chico de América me llama a preguntarme qué es esto. Yo le dije que estaba en el aeropuerto donde me dejaste para viajar y él me dice: ‘Espero que viajes y mándame una foto sentado en el avión’. Yo le digo: ‘¿Por qué tengo que hacer eso? Yo tengo libertad’”, señaló.

“Llegué al canal, nos hicieron entrar, en un rato sale un chico a decirnos que hay un correo diciendo que el ‘Ingeniero bailarín’ estaba vetado, y no podía estar en ningún programa de América TV. Les dije que me demuestren que yo tenía algo firmado, porque no tenía exclusividad, pero nada ”, sostuvo el tiktoker.

La República se comunicó con el jefe de prensa del Reventonazo de la chola, pero no quiso responder sobre el tema.

