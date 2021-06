‘Ingeniero Bailarín’ indignado con Melody por desplante: “Ni más bailo su canción”

El ‘Ingeniero Bailarín’, cuyo nombre real es Jainer Pinedo, causó revuelo con sus declaraciones tras afirmar que fue vetado de América Televisión. No obstante, recientemente el tiktoker también reveló que sufrió dos desplantes de la cantante española Melody.

“Me sorprendió esa actitud, porque le dije que era el ‘Ingeniero Bailarín’, entonces ella vio la cámara así todo sorprendida y no dijo nada más”, explicó durante una transmisión en Instagram, realizada el último martes 29.

Sin embargo, quiso otorgar el beneficio de la duda, según dijo, y pensó que la intérprete del “Baile del gorila” no lo reconoció sin el atuendo de ingeniero.

No obstante, al día siguiente, ya con la indumentaria que lo caracteriza, Melody tampoco le hizo caso. “Me choteó”, afirmó.

“Ya como ingeniero, con mi uniforme, le digo una foto y me negó la foto, me dijo ‘que no, más tarde’ y me dejó en visto”, relató.

Según dijo, esta situación lo descolocó y le hizo cuestionarse: “¿Qué pasó? ¿Dónde está la humildad que ella vendía en televisión?”.

“Me pareció superbajo”, indicó indignado. Tras recordar las palabras de agradecimiento que dice la cantante española frente a cámaras, comentó: ¡Cuando lo ves detrás del escenario, es otra cosa!”.

También se refirió a las palabras que le hubiese gustado escuchar de Melody: “¡Esperaba que me diga: ‘¡Ah! ¡Hola, ingeniero! Quiero agradecerte por (el baile que hiciste de) mi música. Te agradezco a ti, a La Uchulú por hacer viral mi canción y poder sonar en todas las emisoras del Perú”.

Tras esta incómoda situación, el ‘Ingeniero Bailarín’ decidió no bailar más sus canciones.

“Entonces, dije ni más bailo su canción (…) Soy agradecido con las personas que son agradecidos conmigo”, aseveró.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.