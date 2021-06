‘Ingeniero bailarín’ acusa a Vania Bludau de hacerle desplante al pedirle una foto

Jainer Pinedo, más conocido como ‘Ingeniero bailarín’, reveló que vivió un incómodo momento cuando la modelo Vania Bludau visitó el set de Mujeres al mando.

El popular tiktoker acusó a la ex chica reality de haberle hecho un desplante al pedirle una foto detrás de cámaras. Contó que se sintió discriminado por la actitud que habría tomado Vania Bludau.

“Yo fui a pedirle una foto. Me miró como diciendo ‘¿Quién eres tú?’, o ‘no quiero darte fotos’, y de ahí le digo a la llamita que me tome una foto, antes que me diga eso, voy a ponerme a su izquierda y le agarro de su hombro para tomarme una foto y me dice ‘¡No me agarres, no me agarres!’”, expresó el ‘Ingeniero bailarín’ en una transmisión en vivo por Instagram.

Luego, según comentó Jainer Pinedo, se dio cuenta que l a modelo no tuvo el mismo trato con otras personas que se encontraban dentro del set del programa.

“Primero me dijo ‘no quiero que me agarres por el tema del covid’, pero no tenía mascarilla en el programa, no tenía nada para que ella diga eso, entonces ya normal. (...) Llegaron sus amigos de alta alcurnia y ella se tomaba selfies, se reían carita con carita y me pregunté ‘¿Dónde está lo que ella dijo?’”, agregó el tiktoker.

Aseguró que se quedó sorprendido, por lo que la calificó de “desubicada” y “alucinada”. “El tema de la discriminación, porque somos de provincia, eso lo que ha pasado hoy con la señorita Vania Bludau”, señaló el joven.

Texto que debe llenar

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.