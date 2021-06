Guty Carrera anuncia que superó la COVID-19: “Ahora a recuperarse de las secuelas”

El miércoles 30 de junio, Guty Carrera anunció a través de sus historias de Instagram que se había sometido a una nueva prueba antígeno y anticuerpos, la cual arrojó como resultado negativo para coronavirus (COVID-19).

“Esta es una gran noticia. Di negativo en la prueba de antígeno. Así que oficialmente ya no tengo el virus en el cuerpo. Ya no contagio tampoco”, manifestó.

De igual forma, en su Twitter, el modelo informó que el próximo paso será iniciar su tratamiento de rehabilitación pulmonar. “Ahora a recuperarse de las secuelas”, señaló.

30.6.2021 | Tweet de Guty Carrera con los resultados de su prueba antígeno y anticuerpo. Foto: Guty Carrera / Twitter

Sobre la prueba de anticuerpos, el personal médico le informó que el resultado indicaba que no tenía anticuerpos de defensa. “O sea tengo que vacunarme sí o sí”, explicó.

De igual forma, el capitán de Guerreros 2021 afirmó que su pareja, la modelo mexicana Brenda Zambrano, sí tenía anticuerpos contra la COVID-19.

“Es una buena noticia y una mala, pero vamos para adelante”, sostuvo.

Como se recuerda, el 12 de junio, ‘El Potro’ dio a conocer que había contraído la enfermedad cuando participaba en el reality de Televisa. Una semana después, anunciaba que su salud se había deteriorado rápidamente.

“Estoy en el día 16, ya salí de la peor parte, pero aún sigo teniendo secuelas, las tengo que curar con rehabilitación. Yo no puedo inhalar mucho aire porque siento que mis pulmones se me inflaman; si camino de un lado a otro, siento que me agito. Perdí mucha condición física, bajé cuatro kilos. Me afectó. Estuve muy asustado por mi oxigenación”, explicó en ese entonces.