Giuseppe Benignini se quebró al hablar sobre allanamiento de su local de comida rápida

Este último martes 29 de junio, Giuseppe Benignini vivió un incómodo momento luego de que su local de comida rápida fuera clausurado por no paga el alquiler. Según la dueña del lugar, Esther Cano, el modelo dejó de pagar el arrendamiento de su establecimiento desde hace cuatro meses, por lo cual el monto sobrepasa los 6.000 soles.

La propietaria evitó en todo momento llegar a tal situación, ya que afirmó que le envió más de una carta notarial, las cuales no fueron recibidas por el joven, quien se mudó hace algunos meses. Por ello, en el Día de San Pedro y San Pablo, la expareja de Michelle Soifer vio cómo su negocio era allanado.

A un día de este incidente, Giuseppe Benignini visitó este miércoles el set de América hoy para dar a conocer su versión de los hechos . El empresario afirmó que vive momentos complicados y que había hablado con la dueña del establecimiento para llegar a un acuerdo, pero que finalmente este no prosperó.

“La cosa está dura, han ido a mi casa a amenazarme. Mi mamá me llamó ayer y me dijo cómo estás. Me dijo que me ha visto mal, las noticias. Se han llevado todo. (…) Tenía pendiente tres meses de renta, yo había hablado con ella para pagarle por partes. Yo le dije, pero ella tiene contactos y sacó todo, rompió”, expresó.

De igual forma, Benignini lamentó la mala racha por la que viene atravesando, lo que le ha generado ser víctima de constantes críticas. “Todo lo que tenía acá lo he perdido, perdí cosas valiosas. Se me acusa de maltrato animal, no sé qué hacer”, añadió.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.