El rapero Kodak Black arrojó miles de dólares al océano e inodoro

El 29 de junio, el nombre del rapero Kodak Black se volvió tendencia luego de que publicara, en su cuenta oficial de Instagram, un video de él arrojando miles de dólares al océano.

En las imágenes, el intérprete de “Wake Up in the Sky” y “ZEZE” aparece arrojando cientos de billetes al mar mientras estaba a bordo de un bote con un grupo de amigos.

En su publicación, el rapero de 24 años escribió: “No le debo nada a nadie. ¡Solo me gustaría ver brillar a todos! ¡Nunca me dijiste nada! ¡Lo tengo todo solo!”.

No conforme con esto, horas después, recurrió a Twitter para postear otro video, esta vez, tirando varios billetes de $ 100 por el inodoro. Sin embargo, estos terminaron obstruyéndose por lo que Kodak Black usó su mano para empujarlos manualmente por el desagüe.

El portal Hiphopdx señaló que lo ocurrido podría tener relación con las disputas que el artista sostiene con su sello discográfico Sniper Gang y su examigo, el también rapero JackBoy. Este último, horas antes, a través de Instagram Live, le advirtió a su otrora compañero: “Deja de jugar así”.

Las acciones de Kodak Black se producen meses después de que este anunciara vía Twitter que donaría un millón de dólares a organizaciones benéficas si el expresidente Donald Trump le concedía el perdón luego de recibir una sentencia de tres años por compra ilegal de armas de fuego con antecedentes por cargos de violencia. En su momento, el exmandatario atendió su pedido y absolvió su pena.

Tras obtener el indulto, el rapero eliminó su publicación. Ante los reclamos de que cumpla su promesa, su abogado indicó en un comunicado: “Una declaración que prometa algo por algo a cambio no es apropiada y Kodak durante toda su carrera siempre ha realizado caridad y seguirá haciéndolo, sin pedir nada a cambio”.

