Detienen a youtuber mexicana YossTop por posesión de material de abuso sexual a menor

La youtuber mexicana Yoseline Hoffman, más conocida como YossTop, fue detenida por posesión y difusión de material de abuso sexual infantil, que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha llamado “pornografía” infantil.

El arresto se llevó a cabo durante la noche del martes 29 de junio, cuando agentes de la Policía de Investigación llegaron hasta su domicilio para que sea ingresada al penal femenino de Santa Martha Acatitla de la capital.

Hace unos meses, YossTop fue denunciada por compartir y poseer material audiovisual de un caso de violación grupal que ocurrió en 2018 contra una menor de 16 años.

La popular youtuber afirmó, a través de su canal de YouTube, haber recibido, reproducido y almacenado en su teléfono la grabación de la agresión sexual de la adolescente.

Tiempo después, Ainara, la sobreviviente del abuso sexual, la denunció a ella y a los cinco supuestos agresores Nicolás B., Carlos R., Julián G., Axel A. y Patricio A., quienes hasta el momento no han sido detenidos.

Según contó la joven, intentó acercarse a YosStop, pero esta jamás le hizo caso para aclarar la situación. Es más, la atacó con expresiones misóginas en su canal de YouTube.

“El día que salió el video en YouTube fue cuando empezó a lloverme el hate y todas las personas se dieron cuenta de que era yo y que no solo fue la pelea, sino el video de la violación. Fue cuando todo comenzó a hacerse muy grande, me sentí súper mal, me sentía extremadamente expuesta y no estaba lista para toda esa atención”, aseguró la afectada.

La denuncia de Ainara recibió el respaldo de los colectivos feministas de México. El pasado miércoles 3 de marzo, la asociación civil FemXFem dio a conocer que Yoseline Hoffman fue acusada legalmente por cometer presuntamente delitos de pornografía infantil y violación equiparada hacia Ainara.

Las imágenes de la detención de la influencer se convirtieron en viral a través de las redes sociales. De ser encontrada culpable por el delito, YosStop podría enfrentar hasta 14 años de prisión en el penal femenino.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.