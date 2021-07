Christian Domínguez llenó de elogios a Pamela Franco: “Me gané la lotería”

Christian Domínguez y Pamela Franco se han convertido en una de las parejas del momento en la farándula nacional. El cumbiambero parece haber dejado atrás las polémicas respecto a sus relaciones amorosas y ahora vive un sólido romance junto a la cantante, quien este último miércoles estuvo de cumpleaños.

La exparticipante de El artista del año celebró su onomástico número 33 con un enlace en vivo con el programa En boca de todos. La bailarina agradeció las muestras de cariño en este día tan especial y también recibió una serie de elogios por parte de su actual pareja .

Christian Domínguez intervino en la conversación con Maju Mantilla y Tula Rodríguez para afirmar que se sacó la lotería con Pamela Franco. De igual forma, este indicó que su conviviente viene destacando en su labor de madre.

“Fuera de ser una mujer increíble, seguramente eso lo puede decir toda persona enamorada, sino que es una madre espectacular, tan dedicada por todos los sacrificios que hace, como ha crecido como madre primeriza y pareciera que fuera una madre con experiencia, por eso creo que me gané la lotería”, expresó.

Pamela agradece a Christian por su segundo lugar en El artista del año

La cumbiambera quedó muy cerca del premio mayor en El artista del año y le dedicó este segundo lugar a su actual pareja, Christian Domínguez, a quien señaló como el responsable de no dejarla caer.

“Eres un hombre maravilloso, siempre dándome el apoyo que necesito, ni cuando estás lejos me sueltas. Llegué a ese segundo lugar por ti 🥰 porque no me dejaste caer, eres todo lo que necesito. Mi pareja, mi amigo, mi cómplice para hacer maldades, por todo eso gracias. Te amo Christian Domínguez Alvarado”, dijo.

