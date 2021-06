Andrés García niega supuesta relación con la madre de Luis Miguel, Marcela Basteri

La vida de Marcela Basteri, madre de Luis Miguel, ha estado envuelta en un halo de misterio desde antes de su desaparición a mediados de 1986. Uno de los rumores más difundidos sobre ella, fue el supuesto romance que mantuvo con Andrés García, actor y productor dominicano, nacionalizado mexicano.

Ahora, a sus 80 años, el maduro galán reveló si realmente hubo una relación clandestina con la madre de ‘El Sol de México’. El último 25 de junio, en su canal de YouTube, el protagonista de Mujeres engañadas respondió a la pregunta ¿Tuviste una relación clandestina con Marcela Basterí?

“No hubo nunca tal vínculo”, afirmó categórico para luego contextualizar: “Pasábamos la familia de Luisito Rey con Luis Miguel de niño y Alejandro su hermano, su papá y Marcela las 24 horas. O yo comía en su casa o ellos comían en la mía”. Remarcó: “Nunca hubo tal romance”.

No obstante, al haber sido muy cercano a la familia de Luisito Rey, no dudó en aseverar: “Para mí hubiese sido un honor ser el papá de Luis Miguel, pero pues tuve la suerte de poderlo cuidar mientras fue pertinente”.

A pesar de ello, la relación entre Andrés García y ‘Luismi’ se fue complicando con el pasar de tiempo, hasta perder el contacto por completo.

“Hay un momento que los hombres ya crecen, Luis Miguel se hizo una gran estrella y tuvo que tomar sus propias decisiones”.

En 2020, en una entrevista con el programa Ventaneando (TV Azteca), explicó las razones del distanciamiento con el intérprete de “La incondicional”.

“Me parece una falta de respeto que me mande a llamar por teléfono a mí por un tercero; yo soy Andrés García, maestro, soy estrella antes que tú y te hiciste estrella gracias a mí, entonces háblame tú, no me mandes a un tercero”, manifestó.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.