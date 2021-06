Vasco Madueño sobre su relación con Guillermo Dávila: “No tiene palabra”

En el último programa de Amor y fuego, Vasco Madueño reveló que el último comunicado que emitió Guillermo Dávila fue solo para limpiar su imagen y hacerle creer al público que existe una buena relación entre los dos.

“ Me parece una persona orgullosa y me ha dado esa impresión, sin conocerlo. No es una persona valiente, sino mentirosa y que no tiene palabra. Valoro la palabra de una persona, porque si no vale su palabra, entonces qué es lo que vale”, cuestionó en el programa.

Asimismo, con un rostro desilusionado, el joven dijo que el cantante solo habló con él para aparentar en los medios de comunicación que mantienen una buena relación.

“Me quiso ilusionar creyendo que quería hacer un vínculo conmigo… Solo hablábamos por WhatsApp. Yo le conté todo, me abrí con él al 100%, le dije que perdono todo lo que dijo, porque lo que importa es el presente. Lo que hablamos lo hizo en público para decir ‘tengo una bonita relación con él’, cuando ni siquiera se estaba formando una relación, recién estaba empezando”, añadió.

Ante las declaraciones del joven de 19 años, el conductor Rodrigo Gonzales se mostró indignado con sus confesiones y dijo que el cantante quiso limpiar su imagen haciendo creer al público una situación irreal.

Finalmente, Vasco Madueño aseveró que el tema de su padre ya no le afecta tanto como cuando era pequeño, pues tanto su abuelo como su mamá fueron una figura paterna para él. “Esos temas ya han sido llorados. En la adolescencia, lloré mucho”, concluyó.

