Tony Rosado es hallado cantando de nuevo en discoteca

Una vez más, Tony Rosado fue intervenido durante un concierto durante la madrugada. El cantante de cumbia entonaba sus temas en una fiesta clandestina realizada en la discoteca El Templo Vallenato 2 , en el cruce de la avenida Tomás Valle con el jirón Las Codornices, en el distrito de San Martín de Porres.

El popular intérprete se presentó ante más de 50 personas, quienes lucían sin mascarillas y no respetaban el distanciamiento social. En la fiesta, que habría empezado desde las 6.00 p. m. del día anterior, parecía que no existía pandemia, y no había restricciones sanitarias.

En el local, atiborrado de gente e intervenido en múltiples ocasiones por las mismas causas, se encontraron también más de 30 cajas de cerveza. Se supo también que el negocio no contaba con ventilación. De acuerdo a los agentes del orden, la multa correspondiente equivale al 9% de una UIT.

Lo que alertó a la Policía Nacional fue que Rosado invitaba a las personas a estas celebraciones a través de sus redes sociales. En uno de estos videos difundidos por Latina, puede escucharse al cantante de “Te eché al olvido” haciendo la respectiva promoción para un restaurante de San Juan de Miraflores, con motivo del Día del Cebiche.

El artista fue detenido el último sábado, por lo que esta sería la segunda vez que termina en una comisaría apenas 72 horas después. Encapuchado y presuroso por subir a la camioneta que lo esperaba, la figura mediática no dijo nada a la prensa que aguardaba su salida de la Comisaría de Bocanegra, donde le impusieron la papeleta respectiva.

