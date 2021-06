Manuel Mijares preocupa a sus seguidores tras aparecer en silla de ruedas

El cantante mexicano, Manuel Mijares causó preocupación entre sus fans al dejarse ver en silla de ruedas. El exesposo de Lucero fue visto así alrededor de los estudios de Televisa en San Ángel, México.

Mijares decidió responder al respecto en el programa matutino Hoy sobre su condición. “Estoy bien, me operaron, pero (todo) bien. También añadió en modo broma: ‘Me pusieron mi prótesis de rodilla, la teníamos que hacer antes pero (pero) no había podido. Es que jugaba mucho al fútbol’”.

Ante las cámaras, el famoso cantante también confesó que lo operaron tres veces. “La primera operación fue en el (año) 1973, la segunda en 1996 y la tercera ahora. Estuvo grande, pero es que ahora me pusieron la prótesis”, sostuvo el interprete de “El privilegio de amar”.

Por otro lado, para olvidar la situación que pasó, sostuvo que anunció su gira por Estados Unidos, donde recorrerá las ciudades de Los Ángeles, Las Vegas y San Diego. A través de las redes sociales, el intérprete comunicó la importante noticia y detalló que en dichas presentaciones lo acompañará el famoso cantante Cristian Castro.

Lucero y Mijares interpretan “El privilegio de amar” al lado de sus hijos

A través de YouTube, los cantantes mexicanos hicieron una transmisión donde se mostraron al lado de sus dos hijos. Manuel Mijares y Lucero compartieron un momento emotivo al reunirse para cantar el tema “El privilegio de amar”. “Qué bonito momento”, dijo la también actriz.

