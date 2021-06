Jennifer López no ha parado de ser noticia por diversos motivos, entre ellos por su regreso a la música. La actriz y cantante no solo parece estar enfocada en sus producciones cinematográficas, sino también en la preparación de un nuevo tema.

Por ello, la artista latina utilizó su cuenta de Instagram, la cual cuenta con 162 millones de seguidores, para lanzar una serie de videos como adelanto de su nuevo tema junto con Rauw Alejandro . En total fueron tres clips, los cuales mostraron partes del concepto que tendrá esta producción entre los artistas puertorriqueños.

“Ahora le toca ella, tomarse la botella y salirse a divertir, and it goes like this”, “Ella vive su vida, como un tango, pero ahora quiere fuego entre sus labios, and it goes like this” y “Un, dos, tres, avanza, and it goes like this”, fueron las frases que acompañaron estas imágenes en el Instagram de la cantante.

Jennifer López busca escuela para sus hijos en la ciudad donde vive Ben Affleck

Jennifer López y Ben Affleck se han convertido en la pareja (no oficial) más sonada del momento en todo Hollywood. La intérprete de “No me ames” sigue dando indicios de una relación con el ganador del Óscar luego de ser fotografiada buscando escuela para sus dos menores hijos, según lo dio a conocer el portal TMZ, que captó a la ‘Diva del Bronx’ cerca del colegio Windward School, ubicada en la ciudad de Los Ángeles.

Lo curioso de este hecho es que Ben Affleck vive en este estado para poder visitar a sus hijos Violet, Seraphina y Samuel producto de su relación con Jennifer Garner.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.