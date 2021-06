Jazmín Pinedo desmiente haber sido convocada para Reinas del show a último minuto

Jazmín Pinedo regresó a la televisión el último sábado 26 de junio al ser presentada como una de las participantes en la nueva temporada de Reinas del show. La conductora se había tomado una licencia de la televisión para enfocarse en su hija y en su carrera universitaria.

Es por este motivo que no presentó un número de baile durante la primera emisión del reality. Según comentó, aceptó la propuesta con muy poco tiempo de anticipación y no le dio tiempo de preparar la coreografía.

Esta declaración generó un gran número de comentarios en torno a su convocatoria para el programa de Gisela Valcárcel. Rodrigo González indicó durante su espacio de espectáculos que la popular ‘Chinita’ fue un reemplazo de último minuto.

A través de sus redes sociales, Jazmín Pinedo se pronunció y desmintió las sospechas. Sin embargo, aceptó que firmó el contrato horas antes de la transmisión.

“Mi manager me llama como el 7 de junio a contarme. Me dice ‘Jazmín, hay esta posibilidad’ y me cuenta sobre el proyecto. Empecé a ver mis horarios y se apretaban un montón, me moría de miedo, pero también tenía ganas de estar porque sabía de qué trataba esta temporada y los extrañaba horrores. Así que las cosas se fueron encajando, fuimos conversando para acomodarnos y ya al final yo con todo el miedo dije que sí”, precisó en su cuenta oficial de Instagram.

Luego de su ingreso a Reinas del show, Jazmín Pinedo se mostró más que emocionada por su participación y dejó en claro que no considera que sea un retroceso para su carrera artística.

“No me siento menos. Sé que puedo enfrentar estos retos y los que me pongan. Me hacen comparaciones con otras personas siempre y recién tengo cinco años como conductora, tengo una carrera por delante para desarrollarme”, dijo la ex chica reality durante una rueda de prensa.

La conductora de televisión expresó su felicidad por formar parte de la nueva edición del programa de Gisela Valcárcel. Foto: El gran show/Instagram

