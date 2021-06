Jamila Dahabreh descarta problemas con Sofía Franco: “No le he hecho nada, ni ella a mí”

Jamila Dahabreh fue entrevistada por el programa América hoy para hablar sobre su relación con el acalde de La Molina y expareja de Sofía Franco, Álvaro Paz de la Barra.

Como se recuerda, a mediados de este mes, el burgomaestre fue captado esperando a la modelo en los exteriores del aeropuerto internacional Jorge Chávez, donde se armó una trifulca entre los miembros de seguridad de Paz y los reportes de Magaly Medina.

Sin embargo, la joven desmintió que haya oficializado su romance con Álvaro Paz de la Barra. “ No, es mentira ”, fue la tajante respuesta ante los titulares que aseguraron que la diseñadora ya es pareja del acalde de La Molina.

“Si algo se da, se dará, vamos a ver qué pasa. (...) Hace como dos meses nos conocimos. Es muy caballero y eso es súper importante”, comentó Jamila Dahabreh, quien no descarta tener algo más que una amistad con el burgomaestre a futuro.

Asimismo, la modelo fue consultada sobre qué piensa de Sofía Franco, expareja y aún esposa de Álvaro Paz de la Barra. Dahabreh descartó cualquier tipo de problemas o enemistad con la exconductora de televisión y señaló que no pretende meterse en la denuncia que ambos se interpusieron.

“ Yo no tengo ningún problema con ella, no le he hecho nada, ni ella a mí. Los problemas que han tenido son completamente aparte de mí ”, indicó.

Sobre su acercamiento con Álvaro Paz de la Barra, Jamila Dahabreh confesó que, de darse una relación oficial con él, ella no descartaría una boda a futuro.

“Sí me gustaría (casarme), pero tengo que estar 100% segura. El tiempo dirá. No soy una persona interesada, estoy conociéndolo como ser humano a él, no como el alcalde, entonces por ese lado tranquilo”, explicó.

