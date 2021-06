Jamie Lynn Spears rompe su silencio sobre testimonio de Britney Spears: La apoyo y la amo

El último miércoles 23 de junio, Britney Spears brindó un impactante testimonio al Tribunal Superior de Los Ángeles, donde pidió que su padre ya no tenga su tutela tras pasar 13 años de abusos y sin libertad.

“ No soy feliz, no puedo dormir. Estoy enojada, deprimida. Mi padre y mi agencia deberían estar en la cárcel . Quiero mi vida de vuelta. Quiero demandar a mi familia y compartir mi historia”, comentó la reconocida cantante de 39 años en la audiencia virtual.

Las declaraciones de Britney Spears hicieron eco en todo el mundo, ya que era la primera vez que la celebridad hablaba sobre cómo era estar bajo la supervisión de James Parnell Spears.

Tras esto, muchos seguidores de la ‘Princesa del pop’ criticaron a los familiares de la artista por no intervenir para ayudarla. La mayoría arremetió contra Jamie Lynn Spears, hermana menor de la cantante.

Después de varios días en silencio, la protagonista de la serie Zoey 101 rompió su silencio con un video publicado desde sus historias de Instagram, donde explicó que ella sí ayudó a su hermana, pero no de manera pública.

“No me importa si ella quería huir a la selva tropical y tener un trillón de bebés en medio de la nada porque no tengo nada que ganar o perder de cualquier manera. Solo soy su hermana, a quien solo le preocupa su felicidad. He tomado una decisión muy consciente en mi vida de participar solo en su vida como su hermana”, empezó.

“ Tal vez no la apoyé de la forma en que al público le hubiera gustado que lo hiciera con un hashtag en una plataforma pública, pero permítanme asegurarles que la he apoyado mucho antes de que existiera un hashtag, y la apoyaré mucho después ,” continuó.

Asimismo, Jamie Lynn Spears dijo que estaba de acuerdo en poner fin a la tutela de Britney Spears si eso es lo que la artista quiere.

“Si poner fin a la tutela o cualquier otra cosa que quiera hacer para ser feliz, lo apoyo al 100% porque apoyo a mi hermana. Amo a mi hermana, siempre lo he hecho, siempre lo haré mientras ella sea feliz. Hablo por mí misma. Estoy tan orgullosa de ella por usar su voz y solicitar un nuevo consejo como le dije hace muchos años”, señaló.

