Ivana Yturbe a puertas de conocer el sexo de su bebé: Creo que será niña

La ex chica reality y conductora de En boca de todos, Ivana Yturbe, se mostró muy emocionada por conocer a su primogénito. A través de sus redes sociales, la influencer dijo que el miércoles 30 de junio se realizará la ecografía para conocer el sexo de su bebé.

Asimismo, por sus historias de Instagram, la modelo reveló que no irá en compañía de su esposo Beto da Silva, sino de su mejor amiga “Alguien no me quiere hablar porque mañana iré a ver qué es nuestro bebé y (él) jamás faltó a una ecografía, pero esta vez iré con mi mejor amiga”, detalló mientras enfocaba el rostro de su pareja.

También comentó que el futbolista no se mostró contento con la noticia. “‘Beto’ me está haciendo berrinche porque mañana iré a realizarme la ecografía para ver qué es mi bebe. El doctor solo se lo dirá a mi amiga, no se escribirá en un papel ni nada. No se lo diremos a nadie más”, sostuvo emocionada.

En otra de sus historias se ve al participante de Esto es guerra Said Palao junto a Ivana. “Hoy, he tenido una visita doble. Ella está diciendo que voy a ser el padrino o que estoy en la lista”, expresó el empresario entre risas. Al compartir sus recientes videos, la conductora reveló que la pareja de Alejandra Baigorria será su próximo entrevistado para el programa En boca de todos.

Finalmente, Said se animó a decir que el primer hijo de la modelo será mujer. Ante ello, Yturbe asintió: “Bueno, yo digo que será niña”.

