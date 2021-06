Élite, el fenómeno juvenil que crece como la espuma

La llegada de tres jóvenes de clase media al colegio más elitista de España fue el punto de partida de ‘Élite’, la serie que estrenó este año su cuarta temporada por Netflix. “Interpretar a ‘Guzmán’, un personaje con tantas capas, ha sido un grandísimo placer. Hemos trabajado mucho para que sea lo que es hoy en día, con un poco de suerte se ha convertido en todo lo apreciado que es para el público”, sostiene Miguel Bernardeau, protagonista desde la primera temporada.

El clasismo, la homofobia, la depresión y la violencia de género son algunos de los temas que aborda la producción que se desarrolla entre las aulas, residencias y eventos sociales.

Georgina Amorós ingresó cuando la serie ya era un fenómeno juvenil. “Entrar a la segunda temporada fue emocionante, había nervios, presión por estar a la altura y no defraudar”, nos respondió ayer la actriz. Su personaje, una adolescente que se hace pasar como la heredera de una fortuna, está inspirado en alguien real y es uno de los que tiene más matices. En la cuarta temporada vemos a ‘Cayetana’ intentando mostrar su talento como diseñadora.

“Es una superviviente, estoy súper de acuerdo. Además, en los ensayos, cuando creábamos el personaje, la creé pensando en eso, que ella había creado toda esa mentira para sobrevivir en un mundo que no le gusta, del cual no está orgullosa ni quería formar parte. Así que sí, creo que hace lo que puede para que la quieran y equivocándose. Al final, la mejor forma para que te quieran es ser tú mismo”.

Evidentemente, el “poder” en este círculo es también un tema de la serie. Para los actores lo interesante de hacer esta producción internacional por streaming, ha sido visibilizar a grupos que sufren agresiones y crímenes. “Creo que más que para el trabajo de los actores, es importante que esto se visibilice más, y Netflix obviamente ayuda a que llegue a muchos países donde estos temas están normalizados y no se condenan. Por ejemplo, el abuso que casi sufre ‘Cayetana’ por parte de ‘Philippe’ en esta temporada. Me parece muy bien que se muestre, porque también hay abuso y violaciones dentro de una pareja y dentro un matrimonio. Entonces, me parece importante que se cuente y que la gente vea que por mucho que seas su pareja, también puede haber una violación”.

Miguel Bernardeau comenta que valora que ‘Guzmán’, que se inició como un personaje sexista, haya tenido cambios. “Valoro mucho las dos caras de este personaje. Ha sido muy bonito interpretar a alguien con tanto conflicto interno y con tantas ganas de superar ese conflicto y de ser una persona mejor. Es bonito ver el arco que le han dado, esas caídas y subidas, esos comportamientos de ‘Guzmán’ tan erráticos acompañados de pronto del surgimiento de inteligencia emocional”.

El éxito mundial de la serie, sostiene, lo sigue sorprendiendo. “Algo que nos ha chocado muchísimo es ver cómo nuestra serie llega a muchísimos países que ni pensábamos que podían llegar. Que se conecten con nuestros personajes es algo único. Al final globalizamos ideas, historias, formas de pensar y, si criticas un tema social o político, eso llega a todo el mundo. Creo que es algo importante que todos estemos conectados”.

Amorós agrega que ‘Élite’ ha logrado mostrar que, “ninguna persona, al igual que un personaje, es solo una cosa, no son solo buenos o solo malos”.

