Daniela Darcourt a Eva Ayllón por inspirar a jóvenes: “Hay que agradecerte tanto”

Un emotivo momento se vivió en La voz Perú, luego de la presentación de una participante en la edición de este martes 29 de junio.

Daniela Darcourt aprovechó un tiempo del entrecorte de las audiciones para llenar de elogios a Eva Ayllón. La salsera expresó su admiración hacia la cantante criolla por ser las inspiración de muchos jóvenes que pisan el set del espacio de talentos.

“ Hay que agradecerte tanto, Eva Ayllón. Aparte de darnos reconocimientos que muchas mujeres aún no alcanzamos, has inspirado y sigues haciéndolo para tantos jóvenes. Sigues llevando por el mundo, con tu voz, nuestra identidad”, dijo la intérprete de “Señor mentira”.

“Estoy feliz de poder llamarte mami, amiga, de trabajar contigo y disfrutar de tu voz. De verdad, espero que Dios y la vida te regalen muchos años y puedas verme a mí lograr cosas que tú has hecho”, agregó Darcourt.

Daniela Darcourt relata historia de superación

Tras escuchar la historia de una participante que sufrió bullying desde muy joven, Daniela Darcourt relató su propia historia y le envió un consejo.

“Cuando yo empecé me decían: ‘Si tú te laceas el pelo, vas a cobrar mil dólares’ o ‘Si tú haces ejercicio y te ves delgada, vas a ganar mil dólares más’. Hoy por hoy me visto como me da la gana, hablo como me da la gana, y soy como me da la gana”, contó la salsera.

“A esos jóvenes como yo que tienen un sueño, atrévanse. Los sueños se hacen realidad, las puertas no siempre están abiertas, nos toca dar ese empujón y eso se da con el talento con que vamos a enfrentar la vida”, agregó la artista peruana.

