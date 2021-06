Daniela Camaiora emocionada por la llegada de su primera hija: “En cualquier momento nace”

A inicios de enero de este año, Daniela Camaiora anunció su primer embarazo y, desde ese momento, la intérprete nacional no ha dejado de compartir con sus seguidores detalles de su proceso de gestación.

En una reciente publicación en Instagram, la exactriz de Al fondo hay sitio publicó una serie de fotos de cómo ha ido evolucionando su embarazo. Además, las postales estuvieron acompañadas de una descripción en donde la futura mamá expresó su emoción porque le faltan pocas semanas para dar a luz.

“Semanas 37, 27, 17 y 7 de embarazo. A partir de ahora, Ania ya es considerada ‘a término’, eso quiere decir que en cualquier momento nace. Aunque no me molestaría que se demore un par de semanitas más . Mi fecha posible de parto (semana 40) es el 19 de julio, así que veamos cuándo llega. A ver, yo apuesto al 4 de julio, Rich (su esposo, Ricardo Coda) al 10. Y mis amigos y mi familia ya me mandaron sus predicciones”, escribió.

“¿Ustedes que dicen? Suelten una fecha. A ver quién gana. Acá les comparto el crecimiento de mi humanidad. La primera foto fue en la semana 35, pero bueno, casi la misma cosa, jajaja. Y en la última foto, les juro que es una prueba de embarazo, pero la farmacia de por mi casa vende esas pruebas que parecen de COVID”, agregó.

Daniela Camaiora emocionada por la llegada de su primera hija. Foto: Daniela Camaiora/Instagram

Daniela Camaiora fue vacunada contra la COVID-19

Debido a su estado de gestación, Daniela Camaiora recibió la vacuna contra el coronavirus. “Felicidad y tranquilidad de estar protegida y proteger a mi bebé. Chicas embarazadas, saquen su carnet, ¡vale la pena el trámite! Y si aún no están en el tercer trimestre, igual vayan averiguando cómo hacer. Vale la pena”, escribió la actriz en sus historias de Instagram.

La actriz está a pocas semanas de convertirse en mamá primeriza y luce todo el proceso de su embarazo en redes sociales. Foto: Instagram / Daniela Camaiora

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.