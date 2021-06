Cantante chileno Angelo Pierattini: “Me encantaría cantar con alguien de Perú”

Tras siete años sin presentar material audiovisual como solista, el cantante chileno Angelo Pierattini regresa a la escena musical con el disco Soy un aprendiz, del cual se desprende el tema “Subiré a lo alto”, donde tuvo la oportunidad de compartir con Palmenia Pizarro.

En una entrevista con La República, el exvocalista de la banda Weichafe habló sobre su nuevo sencillo, su más reciente producción discográfica, la transformación social en Chile y la posibilidad de colaborar con algún artista de nuestro país.

Hace poco lanzaste “Subiré a lo alto”, ¿cómo surgió y qué simboliza este sencillo?

“Subiré a lo alto” es un tema que mezcla tintes latinoamericanos, inspirado en cierto folclor peruano, en el bolero y en algunos instrumento de la Pampa Argentina. Tanto la canción como mi disco Soy un aprendiz están inspirados en una época mía de mucha oscuridad, depresión y dolor. Afortunadamente, con este álbum toda esa energía oscura pasó a ser luminosa, de redención, de espiritualidad. (La canción) Básicamente trata de eso, de redención, de llegar a un lugar épico, subir a un monte y conectarse más, estar más cerca del cielo.

En este tema tuviste la oportunidad de trabajar con la reconocida cantante chilena Palmenia Pizarro, ¿cómo fue compartir con ella?

La experiencia fue maravillosa. Palmenia es un ícono de la música a nivel latinoamericano y el que le haya gustado tanto mi canción como para decidir cantar en ella me llena de orgullo y felicidad porque es una persona que admiro muchísimo. Cuando la conocí, viví una etapa de mucho aprendizaje, ya que ella demuestra mucha humildad y sabiduría; es una persona que se conecta desde un lugar muy íntimo con la música.

El videoclip de esta canción se grabó en Isla Negra, ¿por qué eligieron este lugar?

Este video fue grabado en el Litoral Central de Chile, en Isla Negra, un lugar súper cargado de energía artística, donde viven muchos poetas hoy en día y que acogió a Pablo Neruda y Nicanor Parra, es una zona donde la poesía y la creatividad están muy presentes. Este espacio nos dio esa atmósfera intrigante y mágica a la vez.

¿Y cómo se desarrolló el rodaje en medio de la pandemia?

(Grabar en pandemia) es distinto porque corre una vibración distinta y todo se hace más significativo... Por otro lado, hay mucha gente sufriendo, mucha desigualdad y eso genera un nivel de conciencia social muy fuerte, entonces las conversaciones triviales desaparecen y uno comienza a contar historias sobre el contexto actual. Encima súmale que en Chile no hace mucho hubo una revuelta social y ahí hubo una reflexión profunda de cómo nosotros como seres humanos estamos viviendo.

“Subiré a lo alto” forma parte de Soy un aprendiz, tu último disco como solista, ¿qué expectativas tienes sobre este proyecto?

Hace siete años, desde el 2014, no saco un disco como solista, entonces para mí es muy significativo y no espero nada de él desde el punto de vista comercial... Este álbum representa una etapa de mi vida muy importante, de volver a mirar el mundo desde otra perspectiva. Además, guarda relación con mis raíces como sudamericano, entonces es un regalo poder haberlo hecho. Sentir a la gente presente y escuchar sus comentarios es súper importante, eso me llena de felicidad.

¿Te gustaría colaborar con algún artista peruano?

Sería bacán poder colaborar con alguien de Perú. Hoy en día no conozco mucho de la música que hay allá, pero me encantaría porque siento que a nivel internacional se producen bonitos encuentros. Además, siempre es bueno reforzar la unión de nuestras culturas, se habla de que hay una rencilla desde hace demasiado tiempo entre chileno y peruano, pero nosotros los artistas no respondemos a esa rencilla, sino todo lo contrario, nos encanta poder comunicarnos con otra zona, con otras culturas.

