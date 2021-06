Alejandra Baigorria: “Lo que tengo nadie me lo regaló. No vengo de una familia pudiente”

Desde que se inició en el mundo de la televisión, Alejandra Baigorria siempre dejó en claro que sus emprendimientos los ha sacado adelante gracias a esfuerzo.

La integrante de Esto es guerra contó a El Popular que tiene varias empresas, pero que no las da a conocer porque no quiere que la gente adquiera sus productos solo porque ella es la dueña. Además, Alejandra Baigorria señaló que todo lo que tiene es gracias al empeño que ella puso en cada cosa que hacía.

“Yo trabajo a full, tengo varias empresas, varias cosas, pero no lo he sacado porque no tengo interés que sepan que son mías, quiero que se venda el producto por lo que es, y no digan: ‘Ah, es de Alejandra Baigorria’. Trabajo mucho, todo lo que tengo a mí nadie me lo regaló, todo lo que tengo gracias a un esfuerzo muy fuerte ”, dijo la modelo.

Sobre las críticas que reciben los chicos realities por estar en televisión, Alejandra Baigorria volvió a recalcar que todo lo que tiene actualmente es porque desde muy joven ha trabajado en diferentes rubros.

“ Ahora la gente se pone a decir lo que le conviene, yo no vengo de una familia pudiente ni nada por el estilo . Ahora puedo tener mis cosas porque he sudado la camiseta. El carro que tengo ahora es fruto de mi trabajo, hace siete años tenía un station wagon que me duró varios años y me costó el alma comprarlo. Trabajé de anfitriona, de mesera, en lo que sea, pero compré mi carrito, iba en combi a la universidad”, comentó.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.