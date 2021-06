Rodrigo González dio detalles de sus vacaciones en Miami: “Pasé días increíbles”

Rodrigo González, más conocido como ‘Peluchín’, se ha convertido en uno de los personajes de la farándula más relevantes del momento. El conductor ha sacado adelante al programa Amor y Fuego junto a Gigi Mitre en un espacio televisivo donde suelen informar a sus televidentes del acontecer diario de la farándula nacional.

La figura televisiva pasó unos días en Miami con motivo de sus vacaciones, donde también aprovechó para vacunarse contra la COVID-19 y además fue captado junto a quien sería su nueva pareja. Y este lunes 28 de junio, Rodrigo González volvió a la conducción de su programa y dio detalles de lo que fue su travesía por tierras norteamericanas.

Sin embargo, el popular ‘Peluchín’ evitó hablar sobre su nueva relación amorosa a pesar de ser animado por Gigi Mitre para que lo hiciera. El conductor de Amor y Fuego señaló que seguirá manteniendo los protocolos contra el coronavirus a pesar de estar completamente inmunizado.

“Juntos nuevamente después de unos días de descanso y regresar vacunado. Ya estamos vacunados los dos, más seguros y tranquilos, y sin bajar la guardia, con el sistema inmunológico a tope. No me he perdido (de los programas), los he visto hasta en la carretera por la aplicación. He visto las predicciones que hicieron y todo lo que ha pasado en la farándula lorcha. Te voy a contar: la he pasado increíble y he pasado días increíbles”, señaló con un semblante muy alegre.

Rodrigo González es captado en Miami junto a quien sería su nueva pareja

A pesar de ser su conductor, Rodrigo González fue víctima de los urracos de su propio programa al ser captado junto a su nuevo novio. Amor y Fuego no reveló mayores detalles de la pareja, aunque todo hace indicar que el nombre de la nueva persona en la vida de ‘Peluchín’ sería Salvatore.

