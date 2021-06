Ricky Santos, ‘Luis Miguel’, tras ser eliminado de Yo soy Chile: “La vida da revanchas”

Yo soy Chile se encuentra a poco de coronar al mejor imitador de la competencia. El domingo 27 de junio se realizó la primera final del programa y se escogieron a los seis participantes que se disputarán el título.

Ricky Santos fue uno de los intérpretes que tuvieron que decirle adiós al concurso al no acumular la cantidad de votos suficientes para clasificar. El artista, quien también participó de la versión peruana del programa de imitación, realizó una transmisión en vivo y se pronunció ante sus fanáticos.

El chileno agradeció a sus seguidores por apoyarlo y confesó estar decepcionado de no haber podido llegar a la última instancia, a pesar de haber sido elogiado por los jurados luego de presentar un popurrí de las mejores canciones de Luis Miguel.

“Gracias a todos los que estuvieron ahí detrás. Estuvimos a un pelo, pero no se pudo. Lo que sí puedo decir es que sí, lamentablemente la mala onda que me hayan tirado durante todo el programa se notó hoy día”, dijo en su cuenta oficial de Instagram.

Ricky Santos no minimizó la elección de la audiencia y comentó sobre la presentación que tenía preparada para su última participación.

“No me voy a cortar las piernas, me va a seguir dando ganas de salir adelante esforzándome. No encuentro que fue injusto porque fue votación del público. La vida da muchas revanchas. Me hubiese gustado estar (en la segunda final), se venía ‘La Bikina’ con mariachis”, precisó.

Además de mencionar a todos sus familiares y amigos cercanos que respaldaron su desempeño en Yo soy Chile, el intérprete de ‘Luis Miguel’ confesó que se siente afectado por su eliminación.

“De verdad estoy triste, no les voy a mentir. Me voy súper bajoneado, me voy triste. Pero hay que estar triste igual, no se puede estar feliz siempre. Pensé que iba a llegar a la gran final, pero no se logró”, lamentó.

La segunda emisión de la gran final de Yo soy Chile se llevará a cabo este lunes 28 de junio y contará con las presentaciones de ‘Steve Perry’, ‘Marc Anthony’, ‘José Feliciano’, ‘Luis Fonsi’, ‘Brian Johnson’ y ‘Axel Rose’.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.