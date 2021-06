Nickelodeon Kids Choice Awards: Francisca Aronsson es prenominada a la premiación

Francisca Aronsson se encuentra en lo mejor de su carrera artística, esta vez ha sido prenominada a los Nickelodeon Kids Choice Awards, y no dudó en compartir su emoción con todos sus seguidores.

A través de sus redes sociales, la joven actriz anunció la noticia y pidió a todos sus fanáticos que voten por ella.

“Chicos, les tengo una noticias maravillosa. Estoy prenominada a los Nickelodeon Kids Choice Awards de México 2021. Estoy muy feliz, emocionadísima, nerviosa; de verdad, no tengo palabras de agradecimiento hacia ustedes por todo el apoyo, por seguirme durante toda mi carrera”, contó la artista bastante conmovida en sus historias de Instagram.

Asimismo, Aronsson mencionó que no había estado enterada de su prenominación y agradeció a las personas que le avisaron de esta buena nueva.

“Estoy en la sección de New Idol, y también gracias a las personas que me avisaron, porque no tenía ni idea. Les voy a dejar en las próximas historias cómo votar”, agregó.

Cabe mencionar que Kids Choice Awards es un certamen importante ya que honra a lo más grandes del año en televisión, cine y música, votado por los niños y adolescentes que ven el canal de cable Nickelodeon.

Por otro lado, a sus quince años, la actriz se ha lanzado recientemente como empresaria de moda y ha presentado su colección de vestidos personalizados La Atelier Vestem.

