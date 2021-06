Nick Jonas sorprende a fan que usaba camiseta de los Jonas Brothers

El famoso cantante Nick Jonas compartió un video en sus redes sociales en el cual una fan lucía una camiseta del grupo musical Jonas Brothers. El clip rápidamente se volvió viral y miles de fans en todo el mundo no dudaron en reaccionar.

El esposo de Priyanka Chopra se trasladaba en su vehículo, cuando de pronto vio por la calle a una fan de los Jonas Brothers y no dudó en parar el auto para acercarse a saludar y tomarse una fotografía.

“Bonita playera”, le dijo a la joven que paseaba a su perro. Ante ello, la fan se mostró sorprendida y le preguntó al cantante si podría capturar ese momento con su celular.

Nick subió el video a su cuenta de TikTok y a un día de su publicación cuenta con más de un millón de ‘me gusta’ y más de 8.000 comentarios.

“Para ella fue el mejor día de su vida y yo quisiera ver la foto que tomó ella”, “Si Nick Jonas me habla así, Dios mío, me olvido hasta de respirar”, “Moraleja: siempre andar con una polera de los Jonas”, “Se imaginan que Nick te diga ‘linda camisa’ y te grabe, no, yo me muero en ese momento”, fueron algunos de los comentarios.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.